Глоба назвал любимцев Черного Тигра: кому 2022-й принесет любовь, деньги и успех

Овен

Овны, по мнению астролога, станут фаворитами Тигра, поэтому в 2022 году ждет долгожданное наступление финансовой стабильности в жизни, а также возможности заработать еще больше, выплатить все задолженности, начать подниматься по карьерной лестнице.

Глоба считает, что для вас этот год станет удачным для путешествий, новых впечатлений. Овны будут настолько везучими, что будут иметь успех в любых начинаниях.

Близнецы

Астролог считает, что трудолюбивые и целеустремленные Близнецы будут довольствоваться результатами проделанной работы весь год.

Отдых будет удачным, а еще люди рожденные под этим знаком научатся как следует расслабляться. Близнецов ждет море положительных эмоций в личной жизни и на работе.

Весы

По мнению Павла Глобы, весь 2022 год Черного Тигра будет успешным в карьере. А в личной жизни наконец наступит штиль.

Одиноким Весам можно заключать брак в этом году. Астролог считает, что союз будет счастливым и продолжительным. А тем, кто уже нашел свою пару, в следующем году можно планировать пополнение в семье.