В Україні почали зростати ціни на ріпчасту цибулю, огірки та солодкий перець. Водночас деякі фрукти, зокрема яблука, груші, лимони та гранати, стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Які овочі продають найчастіше

Лідером за кількістю пропозицій про продаж протягом тижня залишається білоголова капуста. Кількість її продавців дещо зросла. Також частіше пропонували моркву та ріпчасту цибулю, експорт якої з України до ЄС за рік збільшився у 4,3 раза на тлі скорочення європейського імпорту.

Водночас пропозиція помідорів і пекінської капусти зменшилася. Салат і зелень, навпаки, стали пропонувати частіше. Серед інших овочів активніше продавали гарбуз, а також зросла кількість пропозицій червоноголової капусти.

Що відбувається з цінами на овочі

За тиждень в Україні подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, огірки та солодкий перець. Найпомітніше змінився діапазон цін на перець - тепер його продають по 80-150 гривень за кілограм проти 50-100 гривень тижнем раніше.

Ціни на пекінську та цвітну капусту після подорожчання попереднього тижня повернулися до попереднього рівня. Редис подешевшав, а зелень зросла в ціні.

Станом на 20 листопада основні овочі продавали за такими цінами:

картопля - 10-15 гривень за кілограм;

білоголова капуста - 11-20 гривень;

буряк - 11-14 гривень;

морква - 12-15 гривень;

ріпчаста цибуля - 14-18 гривень;

помідори - 50-110 гривень;

огірки - 150-200 гривень;

солодкий перець - 80-150 гривень;

цвітна капуста - 45-60 гривень;

пекінська капуста - 25-35 гривень;

редис - 35-50 гривень;

часник - 120-180 гривень.

Які фрукти продають найчастіше і як змінилися ціни

У фруктовому сегменті найбільше пропозицій припадало на українські яблука та хурму з Узбекистану. При цьому продавців хурми побільшало, а яблук - поменшало. Також рідше пропонували груші.

Вперше цього сезону до переліку товарів, які часто продають, потрапили мандарини: кількість їхніх продавців за тиждень збільшилася вдвічі. Пропозиції надходили від учасників із шести країн. Крім того, продавці пропонували малину та ожину з Марокко.

Щодо цін, то за тиждень подорожчав виноград, тоді як яблука та груші подешевшали. Також знизилися ціни на лимони та гранат. Діапазон цін на мандарини й хурму розширився.

Станом на 20 листопада фрукти продавали за такими цінами:

яблука - 20-30 гривень за кілограм;

груші - 30-100 гривень;

виноград - 75-130 гривень;

апельсини - 60-100 гривень;

лимони - 65-85 гривень;

мандарини - 90-155 гривень;

банани - 75-85 гривень;

ківі - 100-120 гривень;

гранат - 120-140 гривень;

хурма - 90-140 гривень.

Також зросла вартість зелені. Зелену цибулю, кріп і петрушку продавали по 195-205 гривень за кілограм.