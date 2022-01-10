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Глоба назвал главных неудачников января среди знаков Зодиака: берегите здоровье и деньги!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп от известного астролога Павла Глобы на 2022 год сулит некоторым знакам Зодиака препятствия и проблемы, с которыми придется справляться в первый месяц нового года.

Об этом пишет Kleo.

Близнецы

Астролог говорит, что представителей данного знака Зодиака ожидает череда конфликтов на рабочем месте. Из-за этого сорвется долгожданное повышение или подписание выгодных контрактов. Но что хорошо, любимые люди поддержат в трудную минуту.

Рак

В январе для представителей этого знака наступит период безденежья, который продлится до конца месяца. Гороскоп рекомендует экономить на повседневных вещах или одолжить деньги у родственников.

Дева

Представителей данного знака Зодиака ожидают испытания на любовном фронте. В январе вспомнятся давние обиды, обострится ревность. Откровенный диалог поможет снизить градус напряжения в отношениях.

Рыбы

По словам Глобы, первый месяц года разрушит все планы. Чтобы вернуть контроль над ситуацией, представителям созвездия Рыбы нужно выяснить, что пошло не так, и устранить проблему.

Ранее мы писали про три знака Зодиака, которым 2022 год принесет богатство и успех.

Также астролог Арина Артуровна рассказала в индивидуальном прогнозе для каждого знака Зодиака, что нас ждет в январе 2022.

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Гороскоп