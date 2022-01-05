На эти знаки Зодика свалится богатство в январе 2022: найдите себя в списке!

Гороскоп на январь 2022 расскажет, каким знакам Зодиака посчастливится подзаработать и улучшить свое материальное положение уже в начале этого года.

Лев

Финансовая сфера Львов не будет вызывать никаких опасений. Даже у тех, кто во время праздников немного не рассчитал свой бюджет.

Во второй декаде месяца появится очень хороший шанс для дополнительных заработков. Не стоит при этом игнорировать такой вариант, как депозитные вложения или ставки на бирже.

Дева

Уже в январе произойдет много событий, связанных с улучшением финансового состояния, юридической и семейной линией.

Дипломатичность, отзывчивость и прирожденная внимательность сыграют существенную роль, что позволит приобрести хорошие финансовые поступления.

Стрелец

У некоторых представителей знака значительно улучшится финансовое положение, некоторые обновят жилье, проведут удачные сделки с недвижимостью.

Кто-то получит доходы с той стороны, откуда их и не ожидали - в виде подарков от родственников или в результате реализации своих идей, связанных с хобби.

Козерог

В сфере бизнеса все складывается конструктивно. Козероги получат всецелую поддержку от своего непосредственного начальника, которая может выразиться, в том числе, и финансовым вознаграждением.

Это как раз то самое время, когда вы можете смело проявлять амбиции, составлять бизнес-проекты в больших масштабах.