Глоба назвав головних невдах січня серед знаків Зодіаку: бережіть здоров'я і гроші!

Близнюки

Астролог каже, що представників даного знака Зодіаку очікує низка конфліктів на робочому місці. Через це зірветься довгоочікуване підвищення або підписання вигідних контрактів. Але що добре, кохані люди підтримають у важку хвилину.

Рак

У січні для представників цього знака настане період безгрошів'я, який триватиме до кінця місяця. Гороскоп рекомендує економити на повсякденних речах або позичити гроші у родичів.

Діва

Представників даного знака Зодіаку очікують випробування на любовному фронті. У січні згадаються давні образи, загостряться ревнощі. Відвертий діалог допоможе знизити градус напруги у відносинах.

Риби

За словами Глоби, перший місяць року зруйнує всі плани. Щоб повернути контроль над ситуацією, представникам сузір'я Риби потрібно з'ясувати, що пішло не так, і усунути проблему.