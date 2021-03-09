Евровидение 2021: букмекеры назвали песни, у которых есть шансы на победу

Первое место букмекеры отвели группе Daði Freyr из Исландии, хотя конкурсная песня будет представлена только 10 марта.

На втором месте по ставкам оказалась группа из Италии Måneskin с композицией "Zitti e buoni".

На третьей позиции оказался представитель Франции Barbara Pravi с песней "Voil à". На четвертом – конкурсант от Болгарии, чья песня также станет известна только 10 марта. И замыкает пятерку представитель от Литвы – коллектив THE ROOP с песней "Дискотека".

Стоит отметить, что украинская группа Go-A Band с композицией "Шум" пока что находится у букмекеров на 19-ой позиции.

Представительница от России – певица Manizha на данный момент находится на 11-ой позиции, хотя свою песню она представила только 8 марта.

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