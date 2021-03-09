Євробачення 2021: букмекери назвали пісні, у яких є шанси на перемогу

Перше місце букмекери відвели групі Daði Freyr з Ісландії, хоча конкурсна пісня буде представлена тільки 10 березня.

На другому місці за ставками виявилася група з Італії M å neskin з композицією "Zitti e buoni".

На третій позиції опинився представник Франції Barbara Pravi з піснею "Voil à". На четвертому – конкурсант від Болгарії, чия пісня також стане відома тільки 10 березня. І замикає п'ятірку представник від Литви – колектив THE ROOP з піснею "Дискотека".

Варто відзначити, що український гурт Go-A Band з композицією "Шум" поки що знаходиться у букмекерів на 19-ій позиції.

Представниця від Росії – співачка Manizha на цей момент знаходиться на 11-ій позиції, хоча свою пісню вона представила тільки 8 березня.

Євробачення 2021. Рейтинг букмекерів