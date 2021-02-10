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Это забыть невозможно: беременная жена Джеджулы сделала признание об отношениях с шоуменом

Автор: Владимир Костырин

Беременная жена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая ранее попала в больницу с угрозой потерять их общего ребенка, откровенно рассказала о своем самочувствии и непростых взаимоотношениях с актером и ведущим.

Девушка ответила на вопросы своих обеспокоенных подписчиков в Instagram в stories.

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По словам Юлии, после сильной ссоры с Джеджулой и госпитализации накануне Нового года, когда существовал риск выкидыша, пара до сих пор почти не общается - разве что относительно ребенка, предстоящих родов и насчет разнообразных покупок.

"Кормит, ухаживает. Последние три недели вопросов нет. Коляска уже дома, если бы раньше так - цены бы ему не было. Но теперь есть много "но". Потеряно много здоровья и это забыть невозможно", - пишет Леус.

Юлия Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Также модель рассказала, что уже набрала 27 килограмм, что, впрочем, на 6 кило меньше, чем при первой беременности (у Юлии взрослая дочка от первого брака Ангелина).

"Лежу уже 23 дня, выезды в больницу раз в неделю очень болезненны. Массажи помогают. Ноги и руки не слушают. Но это того стоит, девочки, не пугайтесь, каждая беременность индивидуальна", - рассказала она.

Отвечая на вопрос фолловеров, почему они с Андреем не носят кольца, Юлия отметила, что он холостяк, а она в положении, и уже с третьего месяца беременности не могла надеть колечко.

Также Леус уточнила, что с Джеджулой они и венчались, и расписывались.

Юлия Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Ранее сообщалось, что жена Джеджулы раскрыла настоящую причину их ссоры и "прошлась" по Каменских из-за их скандального совместного фото.

Напомним также, что Андрей Джеджула не хочет давать развод беременной жене, несмотря на проблемы в браке.

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Новости Украины беременностьновости шоу-бизнесаАндрей Джеджула
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