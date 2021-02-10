Це забути неможливо: вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом

За словами Юлії, після сильної сварки з Джеджулою і госпіталізації напередодні Нового року, коли існував ризик викидня, пара досі майже не спілкується - хіба що стосовно дитини, майбутніх пологів і щодо різноманітних покупок.

"Годує, доглядає. Останні три тижні питань немає. Коляска вже вдома, якби раніше так - ціни б йому не було. Але тепер є багато "але". Втрачено багато здоров'я і це забути неможливо", - пише Леус.

Юлія Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Також модель розповіла, що вже набрала 27 кілограмів, що, втім, на 6 кіло менше, ніж при першій вагітності (у Юлії доросла донька від першого шлюбу Ангеліна).

"Лежу вже 23 дні, виїзди в лікарню раз на тиждень дуже болючі. Масажі допомагають. Ноги і руки не слухаються. Але це того варто, дівчатка, не лякайтеся, кожна вагітність індивідуальна", - розповіла вона.

Відповідаючи на питання фоловерів, чому вони з Андрієм не носять кільця, Юлія зазначила, що він холостяк, а вона в положенні, і вже з третього місяця вагітності не могла надіти обручку.

Також Леус уточнила, що з Джеджулою вони і вінчалися, і розписувалися.

Юлія Леус (фото: instagram.com/yla__yla)