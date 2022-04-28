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Это точно не навсегда: как предсказать развод еще в день свадьбы

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 16:14
Это точно не навсегда: как предсказать развод еще в день свадьбы Фото: в день свадьбы можно предсказать развод (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Как бы это ни было горько и печально, однако факт: развод можно предсказать еще в день свадьбы. Эксперты по отношениям говорят, что по поведению пары между собой, с другими людьми, возможно понять, что этот союз не навсегда.

Об этом пишет Teawithlemon.

На свадьбу не пришло много приглашенных

Это норма, когда 10-15% процентов приглашенных не появятся на свадьбу. Но если непоявившихся гостей многовато, более 20% - стоит задуматься.

Как правило, те, кто не пришли на свадьбу, не хотят лицемерно улыбаться и желать счастливого союза. Потому что они просто не верят в это.

Кто-то из молодоженов отказывается делать фото

Бывает такое, что человек не любит фотографироваться. Но если партнер не может причинить себе немного дискомфорта, чтобы сделать день для любимого человека приятным, то это верный признак, что семейная жизнь не заладится.

Чувства наигранные

Если между молодоженами не чувствуется химии, эмоций, чувства наиграны, натянутые, вообще непонятно, зачем затевается свадьба.

Саркастические замечания, поддевки, шуточки

Если жених и невеста весь день подкалывают друг друга, со временем конфликты только усилятся.

Они могут говорить, что шутят, но обычно в каждой шутке или подколке есть доля правды.

Молодожены почти не общаются

По-настоящему счастливые пары проводят этот пир вместе: танцуя, общаясь даже уединяясь. А вот если, например, жених идет общаться с друзьями, оставляя молодую жену, то это признак обеспокоиться.

Ранее эксперты рассказали, какие причины провоцируют женщин пойти на измену.

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