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Це точно не назавжди: як передбачити розлучення ще в день весілля

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Четвер 28 квітня 2022 16:14
Це точно не назавжди: як передбачити розлучення ще в день весілля Фото: в день весілля можна передбачити розлучення (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Як би це не було гірко і сумно, однак факт: розлучення можна передбачити ще в день весілля. Експерти зі стосунків кажуть, що за поведінкою пари між собою, з іншими людьми, можливо зрозуміти, що цей союз не назавжди.

Про це пише Teawithlemon.

На весілля не прийшло багато запрошених

Це норма, коли 10-15% відсотків запрошених не з'являться на весілля. Але якщо гостей, що не з'явилися, забагато, понад 20% - варто задуматися.

Як правило, ті, хто не прийшли на весілля, не хочуть лицемірно усміхатися і бажати щасливого союзу. Бо вони просто не вірять в це.

Хтось із молодят відмовляється робити фото

Буває таке, що людина не любить фотографуватися. Але якщо партнер не може заподіяти собі трохи дискомфорту, щоб зробити день для коханої людини приємним, то це вірна ознака, що сімейне життя не залагодиться.

Почуття наречених награні

Якщо між молодятами не відчувається хімії, емоцій, почуття награні, натягнуті, взагалі незрозуміло, навіщо затівається весілля.

Саркастичні зауваження, піддівки, жартики

Якщо наречений та наречена весь день підколюють один одного, згодом конфлікти лише посиляться.

Вони можуть казати, що жартують, але зазвичай у кожному жарті чи підколці є частка правди.

Молодята майже не спілкуються

По-справжньому щасливі пари проводять цей бенкет разом: танцюючи, спілкуючись навіть усамітнюючись. А от якщо, наприклад, наречений йде спілкуватися з друзями, залишаючи молоду дружину, то це ознака занепокоїтися.

Раніше експерти розповіли, які причини провокують жінок піти на зраду.

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