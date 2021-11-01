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Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастья

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Понедельник 01 ноября 2021 19:25
Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастья Герцоги Сассекские, принц Филипп (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Не так давно мир потрясла новость о принцессе Японии Мако, которая вышла замуж за юриста и покинула королевскую семью. Но в истории есть немало случаев, когда чувства оказывались сильнее почестей.

Предлагаем топ-7 королевских наследников, которые отказались от своих титулов, чтобы соединиться с теми, кого любят.

Герцог и герцогиня Сассекские

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем желании отказаться от должности старших членов королевской семьи, жить на две страны и стать финансово независимыми. Пара поселилась в Монтесито, Санта-Барбара, со своими детьми, Арчи и Лилибет и подписывает выгодные контракты. К примеру, принц Гарри уже подписал контракт на 20 млн долларов за написание мемуаров о принце Чарльзе. Несмотря на то что пара сохранила хорошие отношения с дворцом, они носят напряженный характер. Никто не знает, чего ожидать от своевольной парочки.

Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастья

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Принц Филипп

Хотя принц Филипп, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, был членом британской королевской семьи, с женитьбой на принцессе Елизавете в 1947 году ему фактически пришлось отказаться от своих претензий не на один, а на два престола - он был принцем в Греции и в Дании. После женитьбы взял девичью фамилию матери - Маунтбеттен. За его жертву королева дала ему несколько титулов, таких как барон Гринвич и герцог Эдинбургский.

Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастьяПринц Филипп (фото: Getty Images)

Король Эдуард VIII

Пожалуй, самая известная королевская особа, отказавшаяся от престола из-за любви. Пробыв на троне меньше года, Эдвард покинул Лондон, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. "Я счел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля, как я хотел бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", - сказал он в своем официальном заявлении.

Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастьяСвадьба Эдуард VIII и Уоллис Симпсон (фото: Getty Images)

Принцесса Мако

От своего права на престол в пользу женитьбы на простолюдинке Кей Комуро принцесса Мако из Японии отказалась еще в 2017 году. К этому ее принуждал королевский закон, который гласил: женщина из королевской семьи должна отказаться от своего титула, если ее партнер не имеет аристократического титула. В октябре 2021 года было подтверждено, что принцесса Мако вышла замуж за своего возлюбленного из колледжа Кей, потеряв, таким образом, свой королевский статус. Она также отказалась от платежа, предложенного королевским женщинам после их ухода из семьи.

Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастьяПринцесса Японии Мако и ее супруг Кей Комуро (фото: Getty Images)

Принцесса Саяко

Предшественница принцессы Мако, единственная дочь императора Акихито за много лет до этого была вынуждена отказаться от своего титула. Тогда принцесса Саяко вышла замуж за простолюдина Ёсики Курода, оставив императорский дом и все связанные с ним блага.

Это по любви: 7 членов королевских семей, которые отказались от титулов ради счастьяПринцесса Саяко и Ёсики Курода (фото: Getty Images)

Принц Фризо Оранский-Нассау

Когда этот голландский король женился на Мейбл Виссе Смит в 2004-м году, он не получил официального разрешения голландского парламента. Таким образом, Фризо утратил права на нидерландский престол и на титул «принц Нидерландов», вместо этого он и его жена получили титул графа и графини Оранско-Нассауских, передающийся по наследству. Он также сохранил в личном порядке титулы "принц Оранско-Нассауский" и "Его Королевское Высочество", но его дети уже не носят этих титулов и не называются принцессами. До его кончины в 2013 году принц и его семья все еще считались членами королевской семьи, а не голландского королевского дома - нидерландское законодательство различает эти понятия.

Кароль II

Этот румынский король был вынужден отречься от престола дважды: один раз по любви, когда он был пойман с дочерью аптекаря Еленой Вольф (она же Магда Лупеску) в ​​1925 году, а затем по политическим причинам, когда он был вынужден бежать из страны в 1940 году. В конце концов в 1947 году он женился на Магде.

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Елизавета II Меган Маркл Принц Гарри Королевская семья Принц Филипп
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