Це по любові: 7 членів королівських сімей, які відмовилися від титулів заради щастя

Не так давно світ потрясла новина про принцесу Японії Мако , яка вийшла заміж за юриста і покинула королівську сім'ю. Але в історії є чимало випадків, коли почуття виявлялися сильнішими, ніж почесті.

Герцог і герцогиня Сассекські

8 січня 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про своє бажання відмовитися від посади старших членів королівської сім'ї, жити на дві країни і стати фінансово незалежними. Пара оселилася в Монтесіто, Санта-Барбара, зі своїми дітьми, Арчі і Лілібет і підписують вигідні контракти. Наприклад, принц Гаррі вже підписав контракт на 20 млн доларів за написання мемуарів про принца Чарльза. Незважаючи на те що пара зберегла хороші відносини з палацом, вони носять напружений характер. Ніхто не знає, чого чекати від своєнравної парочки.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)

Принц Філіп

Хоча принц Філіп, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років, був членом Британської королівської сім'ї, з одруженням на принцесі Єлизаветі в 1947 році йому фактично довелося відмовитися від своїх претензій не на один, а на два престоли - він був принцом в Греції і в Данії. Після одруження Філіп взяв дівоче прізвище матері - Маунтбеттен. За його жертву королева дала йому кілька титулів, таких як барон Грінвіч і герцог Единбурзький.

Принц Філіп (фото: Getty Images)

Король Едуард VIII

Мабуть, найвідоміша королівська особа, яка відмовилася від престолу через любов. Пробувши на троні менше року, Едвард покинув Лондон, щоб одружитися на Уолліс Сімпсон. "Я вважав неможливим нести важкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля, як я хотів би, без допомоги і підтримки жінки, яку я люблю", - сказав він у своїй офіційній заяві.

Весілля Едуарда VIII и Уолліс Сімпсон (фото: Getty Images)

Принцеса Мако

Від свого права на престол на користь одруження на простолюдині Кей Комуро принцеса Мако з Японії відмовилася ще в 2017 році. До цього її примушував королівський закон, який свідчив: жінка з королівської сім'ї повинна відмовитися від свого титулу, якщо її партнер не має аристократичного титулу. У жовтні 2021 року було підтверджено, що принцеса Мако вийшла заміж за свого коханого з коледжу Кей, втративши, таким чином, свій королівський статус. Вона також відмовилася від платежу, запропонованого королівським жінкам після їх відходу з сім'ї.

Принцеса Японії Мако та її чоловік Кей Комуро (фото: Getty Images)

Принцеса Саяко

Попередниця принцеси Мако, єдина дочка імператора Акіхіто за багато років до цього була змушена відмовитися від свого титулу. Тоді принцеса Саяко вийшла заміж за простолюдина Йосікі Курода, залишивши імператорський будинок і всі пов'язані з ним блага.

Принцеса Саяко та Йосікі Курода (фото: Getty Images)

Принц Фрізо Оранський-Нассау

Коли цей голландський король одружився на Мейбл Віссі Сміт в 2004-му році, він не отримав офіційного дозволу голландського парламенту. Таким чином, Фрізо втратив права на нідерландський престол і на титул "принц Нідерландів", замість цього він і його дружина отримали титул графа і графині Оранско-Нассауських, що передається у спадок. Він також зберіг в особистому порядку титули "принц Оранско-Нассауський" і "Його Королівська Високість", але його діти вже не носять цих титулів і не називаються принцесами. До його смерті в 2013 році принц і його сім'я все ще вважалися членами королівської сім'ї, а не голландського королівського дому - нідерландське законодавство розрізняє ці поняття.

Кароль II

Цей румунський король був змушений зректися престолу двічі: один раз по любові, коли він був спійманий з дочкою аптекаря Оленою Вольф (вона ж Магда Лупеску) в 1925 році, а потім з політичних причин, коли він був змушений тікати з країни в 1940 році. Зрештою в 1947 році він одружився на Магді.