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Этим знакам Зодиака очень повезет с деньгами в марте: астролог назвала избранных

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 05:30
Этим знакам Зодиака очень повезет с деньгами в марте: астролог назвала избранных Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым в марте 2021 повезет в сфере материального. Эти счастливчики смогут пополнить свой капитал благодаря благосклонности звезд.

Об этом рассказала Lite известный астролог Арина Артуровна.

Телец

В марте основная активность Тельца будет направлена на финансовую сторону жизни. В этот период будут эффективнее краткосрочные проекты и дела. Несмотря на благоприятный прогноз, есть риск финансовых ошибок - астролог рекомендует быть внимательнее к тратам, трезво рассчитывать свои возможности. В вас будет присутствовать предпринимательский дух и азарт.

Лев

Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и имеют хорошую перспективу. Льву присущи хорошие деловые качества, и в марте им будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и ваш профессионализм будут на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Водолей

В марте улучшится ваше финансовое положение. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Ранее астролог рассказала про наступление уникального периода, который связан с переходом Марса в знак Близнецы. Кто сможет добиться успеха в это время.

Кроме того Арина Артуровна поделилась прогнозом на март 2021 для всех знаков Зодиака.

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