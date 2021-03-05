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Цим знакам Зодіаку дуже пощастить з грошима у березні: астролог назвала обраних

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 05:30
Цим знакам Зодіаку дуже пощастить з грошима у березні: астролог назвала обраних Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким у березні 2021 пощастить у сфері матеріального. Ці щасливчики зможуть поповнити свій капітал завдяки прихильності зірок.

Про це розповіла Lite відомий астролог Аріна Артуровна.

Телець

У березні основна активність Тельця буде спрямована на фінансову сторону життя. У цей період будуть ефективніше короткострокові проекти і справи. Незважаючи на сприятливий прогноз, є ризик фінансових помилок - астролог рекомендує бути уважнішими до витрат, тверезо розраховувати свої можливості. У вас буде присутній підприємницький дух і азарт.

Лев

Ваші бізнес-ініціативи у березні будуть конструктивні, і мають гарну перспективу. Леву притаманні хороші ділові якості, і в березні їх буде супроводжувати удача у фінансових питаннях. Працьовитість і ваш професіоналізм будуть на висоті, ви зможете отримати вигідну роботу або пропозицію від партнера. Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій та угод.

Водолій

У березні покращиться ваше фінансове становище. Можливий додатковий заробіток, премія, інші додаткові доходи. Можуть встановлюватися нові корисні зв'язки, які в подальшому скоріше всього принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних з фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.

Раніше астролог розповіла про прихід унікального періоду, який пов'язаний з переходом Марса в знак Близнюки. Хто зможе домогтися успіху у цей час.

Крім того Аріна Артуровна поділилася прогнозом на березень 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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