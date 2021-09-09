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Этим знакам Зодиака грозит финансовая "черная полоса" в сентябре: кому нужно поберечься

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Четверг 09 сентября 2021 06:00
Этим знакам Зодиака грозит финансовая "черная полоса" в сентябре: кому нужно поберечься Фото: Гороскоп на сентябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым в первый месяц осени нужно быть осторожнее с финансами. Астрологи рекомендуют умерить траты и не влазить в кредиты, так как денежное везение от представителей этих созвездий отвернется.

Об этом пишет Rsute.

Овен

Запаситесь оптимизмом - он вам понадобится. Астрологи говорят, что финансовые трудности могут очень больно ударить по вашему самолюбию. Главное - не драматизировать, так как проблемы могут из незначительных превратиться в сплошную "черную полосу". Продумывайте ваши траты и настройтесь на позитивный лад, чтобы пройти с честью через денежные невзгоды.

Рак

В сентябре вы можете столкнуться со сниженной мотивацией, усталостью и низким энергетическим потенциалом. Постарайтесь балансировать, правильно распределять силы, чтобы остаться на плаву. В деловой сфере астрологи советуют не сильно активничать, а занять позицию наблюдателя.

Рыбы

Рыбы будут чувствовать, что им кто-то ставит палки в колеса в сентябре. И хотя полностью избавиться от свалившихся неудач не выйдет, в ваших силах смягчить их влияние. Оставьте временно попытки бороться с действительностью на финансовом поприще и поищите отдушину в друзьях и семье. Важно не допускать халатности и небрежности в текущих делах, чтобы "черная полоса" не затянулась.

Ранее астролог Арина Артуровна также предупредила об опасном периоде, который будет в начале сентября.

Также мы писали, что в сентябре 2021 ждет каждый из двенадцати знаков Зодиака.

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