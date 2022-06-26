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У этих знаков Зодиака в июле жизнь кардинально изменится к лучшему: не упустите шанс

Фото: Гороскоп на июль 2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на июль 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым жизнь улыбнется в середине лета и принесет счастье и достаток.

Кто эти везунчики и как не упустить свой шанс - читайте ниже.

Весы

Как рассказали астрологи, в июле Весам следует сфокусировать свое внимание на вопросах карьеры и роли в обществе. Следует подумать, чего они хотят достичь за 10 лет и делают ли они шаги к своей мечте уже сейчас.

Проанализировав, они внесут изменения в вой жизненного плана. Также у Весов будет время пообщаться с родителями, и при необходимости получить от них важный совет и поддержку. Возможно, доходы этого месяца немного сократятся, но это будет временно.

Скорпион

В июле Скорпионам прочат длительное путешествие за границу, а возможно и эмиграцию. В этот период у них появятся новые знакомые или друзья-иностранцы. Успех будет на стороне Скорпионов в июле 2022 года.

Кроме того, может появиться идея поступить в университет для получения дополнительного образования. Скорпионам необходимо приступить к реализации своих долгосрочных планов. Отношения с партнером в этом месяце обретут новую глубину, но нужно быть очень осторожными со своими эмоциями.

Стрелец

Эти знаки Зодиака в июле будут очень решительны. Это то время, когда нужно вносить значительные изменения в свою жизнь. Также в этом месяце возможны хорошие романтические отношения.

Водолей

Чем бы ни занимались Водолеи в июле, они будут достигать наилучших результатов. Важно отказаться от перфекционизма. Водолею нужно чувствовать себя полезным и получать признание.

Водолеям нужно быть сдержанными в выражении собственных чувств и проявлять активность только дома. Хорошее время наладить комфорт дома, добавить жилью чуть-чуть уюта. Также это отличное время, чтобы решить свои внутренние проблемы.

Раньше мы назвали счастливчиков, которые начнут свою жизненную "белую полосу".

Также астрологи назвали худших любовников по знаку Зодиака.

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