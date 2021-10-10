Эти знаки Зодиака в начале недели может подстерегать беда: будьте начеку!

Гороскоп на октябрь 2021 подсказывает даты месяца, когда представителей тех или иных знаков Зодиака может подстерегать неудача и опасность в сферах здоровья, карьеры и отношений, а также в финансах. Астрологи рассказали, перед кем в понедельник, 11 октября, могут встать подобные вызовы.

Овен

Овнам в первый день новой недели астрологи рекомендуют быть осторожными с техникой, электричеством и электроприборами. В эту дату повышается вероятность дополнительных рисков для здоровья, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя.

По словам экспертов, 11 октября лучше больше времени посвятить семье и дому, близким людям, своей второй половинке. Также не следует торопиться что-либо менять, но перед такими решениями следует тщательно обдумать новые идеи.

Телец

Над Тельцами 11 октября тоже нависает угроза в плане внезапных проблем со здоровьем, увеличивается вероятность получения травм. Следует быть осторожными с острыми предметами.

Также астрологи советуют в эту дату не брать в долг и не давать обещания о чем-то, связанным с деньгами, и вообще - нужно быть аккуратнее в вопросах финансов.

Повышается вероятность вещих снов, поэтому обращайте внимание на такие ночные знаки.

Лев

Львам в понедельник, 11 октября, стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Астрологи рекомендуют исключить физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу.

Вероятны эмоциональные перегрузки, что может спровоцировать конфликты и с начальством на работе, и близкими людьми - такие разлады могут затянуться, поэтому лучше не вступать лишний раз в споры, обойти острые углы.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным, и к тому же способно негативно сказаться на бюджете.

В то же время эксперты советуют посвятить больше времени домашним хлопотам и наведению порядка.

Водолей

Водолеям 11 октября лучше заняться укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей. Астрологи отмечают, что для представителей этого знака Зодиака не исключено небольшое разочарование в личной жизни.

Также в понедельник первая половина дня чревата просчетами или обманами - из-за излишней доверчивости могут появиться финансовые потери.