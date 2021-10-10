ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ці знаки Зодіаку на початку тижня може підстерігати біда: будьте напоготові!

Новость на русском →
Неділя 10 жовтня 2021 22:16
Ці знаки Зодіаку на початку тижня може підстерігати біда: будьте напоготові! Колаж РБК-Україна: гороскоп на 11 жовтня 2021
Автор: Володимир Костирін

Гороскоп на жовтень 2021 підказує дати місяця, коли представників тих чи інших знаків Зодіаку може підстерігати невдача і небезпека у сферах здоров'я, кар'єри і стосунків, а також у фінансах. Астрологи розповіли, перед ким у понеділок, 11 жовтня, можуть постати подібні виклики.

Про це передає Slovofraza.

Овен

Овнам в перший день нового тижня астрологи рекомендують бути обережними з технікою, електрикою та електроприладами. У цю дату підвищується ймовірність додаткових ризиків для здоров'я, тому не нехтуйте правилами безпеки та бережіть себе.

За словами експертів, 11 жовтня краще більше часу присвятити сім'ї та дому, близьким людям, своїй другій половинці. Також не слід поспішати щось міняти, проте перед такими рішеннями слід ретельно обміркувати нові ідеї.

Телець

Над Тельцями 11 жовтня теж нависає загроза в плані раптових проблем зі здоров'ям, збільшується ймовірність отримання травм. Слід бути обережними з гострими предметами.

Також астрологи радять в цю дату не брати в борг і не давати обіцянки про щось, пов'язане з грошима, і взагалі - потрібно бути акуратніше в питаннях фінансів.

Підвищується ймовірність віщих снів, тому звертайте увагу на такі нічні знаки.

Лев

Левам в понеділок, 11 жовтня, варто уважно поставитися до свого здоров'я. Астрологи рекомендують виключити фізичні навантаження: не слід перенапружуватися, метушитися, братися за кілька справ відразу.

Вірогідні емоційні перевантаження, що може спровокувати конфлікти і з начальством на роботі, і близькими людьми - такі розлади можуть затягнутися, тому краще не вступати зайвий раз в суперечки, обійти гострі кути.

Діва

Дівам в цей день не рекомендується вирушати в далеку дорогу або подорож, оскільки воно напевно виявиться невдалим, і до того ж здатне негативно позначитися на бюджеті.

Разом з тим експерти радять присвятити більше часу домашнім клопотам і наведенню порядку.

Водолій

Водоліям 11 жовтня краще зайнятися зміцненням свого здоров'я та авторитету у близьких людей. Астрологи зазначають, що для представників цього знака Зодіаку не виключено невелике розчарування в особистому житті.

Також в понеділок перша половина дня чревата прорахунками або обманами - через зайву довірливість можуть з'явитися фінансові втрати.

Раніше повідомлялося, що іменитий астролог Павло Глоба передрік деяким знакам Зодіаку проблеми в 2022 році.

Нагадаємо також, що ведичний астролог назвав дні, коли не можна гуляти весілля і починати бізнес.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Осінні канікули 2021: коли школи йдуть на відпочинок
Осінні канікули 2021: коли школи йдуть на відпочинок