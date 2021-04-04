Эмоции будут зашкаливать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 апреля

Овен

Овны станут на этой неделе для себя самыми лучшими друзьями и врагами одновременно. Легкое и игривое настроение может резко сменяться вспышками неуверенности и негатива. Чтобы избежать конфликтов, Овнам нужно стремиться к конструктивному диалогу. Не стоит настаивать на своем, повышать голос, провоцировать коллег и близких на негативные эмоции. Это может привести к серьезным и затяжным ссорам.

Телец

Астрологи предупредили, что Тельцам на этой неделе придется сделать верный выбор и не один раз. Чтобы избежать промаха, нужно следовать правилу трех "С": станьте самим собой. Не нужно притворяться или врать – вас полюбят такими, какие вы есть. На этой неделе искренность и открытость будут очень ценными, а Тельцы смогут побыть мечтателями. Стоит задуматься о своем будущем.

Близнецы

Планеты не готовят особых неприятностей, но неделя может стать очень напряженной. Для Близнецов очень важно, чтобы была смена событий, появился импульс, в ближайшие дни этого будет не хватать. Стоит сменить обстановку, пообщаться с новыми людьми, заняться экстремальными видами спорта. Это поможет создать необходимую ауру динамику в пространстве.

Рак

Раки на этой неделе будут нестабильны в плане энергетики. Они будут чаще уставать и ощущать нехватку сил. И хотя очень хочется чего-то нового в жизни – сейчас не время для перемен. Чтобы планы максимально быстро реализовались, нужно правильно расставить приоритеты и браться только за самое важное. Астрологи советуют все второстепенное оставлять на конец недели. И нужно перестать принимать желаемое за действительное.

Лев

Львы могут попасть в кольцо, где придется наступать на одни и те же грабли. Особенно сложным периодом станут дни с 6 по 8 апреля. Успеха смогут достигнуть только те, кто жаждет перемен. Но не стоит ради изменений в жизни переходить дорогу опасным людям и наживать врагов, рисковать деньгами или здоровьем. В любовной сфере – займитесь выяснением информации о том, кто вызвал у вас интерес, но не торопитесь с принятием решения.

Дева

В ближайшие дни Девам стоит перестать слушать окружающих. Опасными станут непрошенные советы и люди вокруг могут внушать ложные и деструктивные истины – это пустит по неверному пути. Очень важно доверять своей интуиции и жизненному опыту и наступает идеальное время для самодостаточности. На выходных и в свободное время стоит уделить внимание новым знаниям и изучению языков.

Весы

Ближайшие дни будут наполнены получением новой информации, осознанием, открытиями. На этой неделе Весы станут мудрее, умнее и успешнее. Самое важное – проявить сдержанность в конфликтных ситуациях и не давать волю эмоциям и словам. При спокойствии и собранности, Весы смогут получить уважение окружающих. Жизнь сделает новый поворот. Однако астрологи советуют больше отдыхать и уделить время семье, родителям и родным.

Скорпион

Если вы планировали важную покупку, то наступает самое удачное время для приобретений. Будьте внимательнее, так как звезды и планеты будут помогать преуспеть в любви и делах. Одинокие представители этого знака смогут встретить свою вторую половинку. А те, кто уже в отношениях – переведут общение на новый уровень.

Стрелец

В ближайшие дни вашей жизнью будет руководить закон: "больше делаешь – больше получаешь". Работать придется более усердно и это поможет увидеть повышение доходов или заслуженное продвижение по карьерной лестнице. Чтобы улучшить результат, придерживайтесь правильного режима дня. В любовной сфере наступает перспективный период – Стрельцы станут притягательными для противоположного пола и это поможет добиться желаемого. Постарайтесь не менять планы в последнюю минуту и не рисковать.

Козерог

Присмотритесь к людям, которые вас вдохновляют – они смогут научить вас чему-то новому. Вам понадобится только желание и целеустремленность. Постарайтесь помочь коллегам и близким друзьям, но без лишнего альтруизма. Помните о собственных задачах и нуждах. Одиноким Козерогам звезды сулят важную встречу.

Водолей

Планеты будут пассивными и это потянет у Водолеев негативные мысли, склонность к самоанализу и самокопанию. Постарайтесь перед сном расслабиться и очистить свою голову от ненужных мыслей. Фокусируйтесь на будущем, а не на прошлом. Астрологи советуют с 5 по 11 апреля не пытаться усидеть на двух стульях – не получится. Сделайте выбор, в какой сфере жизни стоит проявить активность.

Рыбы

В середине или конце недели у Рыб может возникнуть ощущение, что их жизнь осталась без цели и предназначения. Нужно побороть лень и апатию и перестать общаться с людьми, у которых очень консервативные взгляды на жизнь. От таких личностей можно заразиться токсичностью и неуверенностью. У Рыб ожидается важный, но непростой период – есть шанс изменить свое отношение к жизни и поставить новые цели.