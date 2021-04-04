Емоції будуть зашкалювати: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 квітня

Овен

Овни стануть на цьому тижні для себе найкращими друзями та ворогами одночасно. Легкий і грайливий настрій може різко змінюватися спалахами невпевненості та негативу. Щоб уникнути конфліктів, Овнам потрібно прагнути до конструктивного діалогу. Не варто наполягати на своєму, підвищувати голос, провокувати колег і близьких на негативні емоції. Це може призвести до серйозних і тривалих сварок.

Телець

Астрологи попередили, що Тельцям на цьому тижні доведеться зробити правильний вибір і не один раз. Щоб уникнути промаху, потрібно слідувати правилу трьох "С": стати самим собою. Не потрібно прикидатися або брехати – вас полюблять такими, які ви є. На цьому тижні щирість і відкритість будуть дуже цінними, а Тельці зможуть побути мрійниками. Варто задуматися про своє майбутнє.

Близнюки

Планети не готують особливих неприємностей, але тиждень може стати дуже напруженим. Для Близнюків дуже важливо, щоб була зміна подій, з'явився імпульс, найближчими днями цього буде не вистачати. Варто змінити обстановку, поспілкуватися з новими людьми, зайнятися екстремальними видами спорту. Це допоможе створити необхідну ауру динаміку в просторі.

Рак

Раки на цьому тижні будуть нестабільними в плані енергетики. Вони будуть частіше втомлюватися і відчувати нестачу сил. І хоча дуже хочеться чогось нового в житті – зараз не час для змін. Щоб плани максимально швидко реалізувалися, потрібно правильно розставити пріоритети й братися тільки за найважливіше. Астрологи радять все другорядне залишати на кінець тижня. І потрібно перестати приймати бажане за дійсне.

Лев

Леви можуть потрапити в кільце, де доведеться наступати на одні й ті ж граблі. Особливо складним періодом стануть дні з 6 по 8 квітня. Успіху зможуть досягти тільки ті, хто прагне змін. Але не варто заради змін в житті переходити дорогу небезпечним людям і наживати ворогів, ризикувати грошима або здоров'ям. В любовній сфері – займіться з'ясуванням інформації про того, хто викликав у вас інтерес, але не поспішайте з прийняттям рішення.

Діва

Найближчими днями Дівам варто перестати слухати оточуючих. Небезпечними стануть непрошені поради та люди навколо можуть викликати помилкові й деструктивні істини – це пустить по невірному шляху. Дуже важливо довіряти своїй інтуїції та життєвому досвіду і настає ідеальний час для самодостатності. На вихідних і у вільний час варто приділити увагу новим знанням і вивчення мов.

Терези

Найближчі дні будуть наповнені отриманням нової інформації, усвідомленням, відкриттями. На цьому тижні Терези стануть мудрішими, розумнішими та спритнішими. Найважливіше – проявити стриманість в конфліктних ситуаціях і не давати волю емоціям і словами. При спокої та зібраності, Терези зможуть отримати повагу оточуючих. Життя зробить новий поворот. Проте астрологи радять більше відпочивати та приділити час сім'ї, батькам та рідним.

Скорпіон

Якщо ви планували важливу покупку, то настає найвдаліший час для придбання. Будьте уважніше, оскільки зірки та планети будуть допомагати досягти успіху в любові та справах. Самотні представники цього знаку зможуть зустріти свою другу половинку. А ті, хто вже у відносинах – переведуть спілкування на новий рівень.

Стрілець

Найближчими днями вашим життям буде керувати закон: "більше робиш – більше отримуєш". Працювати доведеться більш ретельно і це допоможе побачити підвищення доходів або заслужене просування по кар'єрних сходах. Щоб покращити результат, дотримуйтесь правильного режиму дня. В любовній сфері настає перспективний період – Стрільці стануть привабливими для протилежної статі й це допоможе досягти бажаного. Постарайтеся не змінюватимуть плани в останню хвилину і не ризикувати.

Козеріг

Придивіться до людей, які вас надихають – вони зможуть навчити вас чогось нового. Вам знадобиться тільки бажання і цілеспрямованість. Постарайтеся допомогти колегам і близьким друзям, але без зайвого альтруїзму. Пам'ятайте про власні завдання і потреби. Самотнім Козерогам зірки обіцяють важливу зустріч.

Водолій

Планети будуть пасивними й це потягне у Водоліїв негативні думки, схильність до самоаналізу та самопізнання. Постарайтеся перед сном розслабитися та очистити свою голову від непотрібних думок. Фокусуйтеся на майбутньому, а не на минулому. Астрологи радять з 5 по 11 квітня не намагатися всидіти на двох стільцях – не вийде. Зробіть вибір, в якій сфері життя варто проявити активність.

Риби

У середині або наприкінці тижня у Риб може виникнути відчуття, що їхнє життя залишилося без мети й призначення. Потрібно побороти лінь і апатію і перестати спілкуватися з людьми, у яких дуже консервативні погляди на життя. Від таких особистостей можна заразитися токсичністю і невпевненістю. У Риб очікується важливий, але непростий період – є шанс змінити своє ставлення до життя і поставити нові цілі.