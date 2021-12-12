Эмоции будут бить через край: гороскоп для всех знаков Зодиака с 13 по 19 декабря

Овен

Неприятных сюрпризов на этой неделе не ожидается. Ваши эмоции будут под контролем, вы будете практичны и дисциплинированы, и не потеряете голову.

У вас проснется некоторая дальновидность, которая позволит просчитать любую ситуацию на несколько шагов вперед.

Здравомыслие будет притягивать окружающих и вселять в них доверие. На выходных получите подарок, неожиданный и приятный, о котором давно мечтали.

Телец

Понедельник будет спокойным и размеренным, во вторник станет очень насыщенным. Работа поглотит вас с головой, но время на близких тоже останется.

Могут быть стычки с любимым человеком, но они только разожгут страсть и принесут пикантности отношениями.

В четверг и пятницу возможно поступление денег, отложите часть на новогодние праздники. В конце недели вам светит посещение интересного мероприятия.

Близнецы

В ближайшие дни вы станете настоящими трудоголиками и станете пропадать на работе. Исключением не станут даже выходные дни. Наградой станет материальное вознаграждение, хороший контракт или интересные партнеры.

В личной жизни будет царить радость и счастье. В конце недели обратите внимание на полноценный сон – он вам после такой напряженной недели точно понадобится.

Рак

В понедельник возникнет проблема с документами, но вы успешно ее решите. Нервы эта ситуация вам попортит, но во вторник настроение снова пойдет вверх.

Возможно, это будет новая покупка, денежное поощрение или ценный подарок, а может и приглашение.

На выходных вас ждет уютная и спокойная обстановка и времяпровождение в кругу самых близких.

Лев

Начало недели будет благополучным, но уже ближе к середине недели возможны нервные и напряженные ситуации. Негатив также спровоцирует недопонимание и конфликты с коллегами. Возможны ссоры с самыми близкими людьми.

Не стоит поддаваться манипуляциям, слушайте себя самих, а не других людей. На выходных отправляйтесь в поездку, которая развеет плохое настроение и вернет вам вкус к жизни.

Дева

Дружелюбие и общительность в первой половине недели поможет вас завоевать симпатию у других людей, в том числе у коллег и начальства.

Проблем с финансами у вас на этой неделе не будет, стоит отложить некоторую сумму на подарки близким к праздникам.

Конец недели принесет неурядицы в семье и на работе. Обратите внимание на самочувствие, могут быть стрессы, переохлаждение и это вызовет серьезные проблемы со здоровьем.

Весы

Неделя будет не самая удачная, могут возникнуть проблемы со здоровьем и непростые ситуации на работе.

Вторая половина недели станет более приятной, и вы сможете обрести душевное равновесие. Появятся силы, чтобы справиться со всеми выпадами в вашу сторону.

Дома у вас накопилось много дел, и эти хлопоты принесут вам на выходных только радость.

Скорпион

Ваша привычка манипулировать людьми станет причиной многих проблем на этой неделе. Это может даже испортить вам планы на празднование нового года.

На работе не рекомендуется выполнять свои обязанности спустя рукава. Это чревато проблемами с начальством и коллегами.

Эмоции будут толкать вас на неприятные высказывания – будьте помягче и не обижайте своих близких. На выходных постарайтесь свести общение с внешним миром к минимуму.

Стрелец

Постарайтесь не мечтать и не строить грандиозные планы на этой неделе. Работу стоит выполнять продуктивнее, но вот надрываться необязательно.

Не поддавайтесь на провокации во второй половине недели и не открывайте душу малознакомым людям.

На выходных избегайте поездок и экстремального отдыха – есть риск получить травму или столкнуться с неприятной ситуацией.

Козерог

Не планируйте ничего на понедельник – планы не осуществятся. В остальные дни ожидается большая нагрузка по работе. Однако энергии и уверенности у вас будет много, вы со всем справитесь.

В середине недели может крупно повезти в любви и состоится долгожданная встреча. На выходных постарайтесь не думать о делах, и не нагружайте ими близких.

На выходных займитесь построением планов на новогодние праздники, закупите продукты, составьте список важных задач и меню.

Водолей

Понедельник будет отличным, а вот вторник накроет пессимизмом. В личной или семейной жизни произойдет целая цепь неприятных событий. Вы стали слишком самоуверенны и считаете, что все крутится вокруг вас.

Разница между самоуверенностью и уверенностью в себе не очень большая, но важная. Не забывайте об этом. На выходных ожидается прилив радости и энтузиазма.

Рыбы

Первая половина недели будет положительная. В личной жизни возможен приятный сюрприз, на работе – неожиданные деньги и приглашение на мероприятие. В бизнесе ожидайте прибыль.

В конце недели свой энтузиазм стоит немного остудить и не распыляться на кучу задач одновременно.

Научитесь стоять на своих собственных ногах, не ищите поддержку у всех подряд. Выходные ожидаются не очень простые.