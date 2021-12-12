Емоції битимуть через край: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 грудня

Овен

Неприємних сюрпризів на цьому тижні не очікується. Ваші емоції будуть під контролем, ви будете практичні та дисципліновані, і не втратите голову.

У вас прокинеться деяка далекоглядність, яка дозволить прорахувати будь-яку ситуацію на кілька кроків вперед.

Розсудливість буде притягувати оточуючих і вселяти в них довіру. На вихідних отримаєте подарунок, несподіваний і приємний, про який давно мріяли.

Телець

Понеділок буде спокійним і розміреним, у вівторок стане дуже насиченим. Робота поглине вас з головою, але час на близьких теж залишиться.

Можуть бути сутички з коханою людиною, але вони тільки розпалять пристрасть і принесуть пікантності відносинами.

У четвер і п'ятницю можливе надходження грошей, відкладіть частину на новорічні свята. В кінці тижня вам світить відвідування цікавого заходу.

Близнюки

Найближчими днями ви станете справжніми трудоголіками та станете пропадати на роботі. Винятком не стануть навіть вихідні дні. Нагородою стане матеріальна винагорода, хороший контракт або цікаві партнери.

В особистому житті пануватиме радість і щастя. В кінці тижня зверніть увагу на повноцінний сон – він вам після такої напруженого тижня точно знадобиться.

Рак

У понеділок виникне проблема з документами, але ви успішно її вирішите. Нерви ця ситуація вам попсує, але у вівторок настрій знову піде вгору.

Можливо, це буде нова покупка, грошове заохочення або цінний подарунок, а може і запрошення.

На вихідних вас чекає затишна і спокійна обстановка і проведення часу в колі найближчих.

Лев

Початок тижня буде благополучним, але вже ближче до середини тижня можливі нервові та напружені ситуації. Негатив також спровокує непорозуміння і конфлікти з колегами. Можливі сварки з найближчими людьми.

Не варто піддаватися маніпуляціям, слухайте себе самих, а не інших людей. На вихідних вирушайте в поїздку, яка розвіє поганий настрій і поверне вам смак до життя.

Діва

Дружелюбність і товариськість в першій половині тижня допоможе вас завоювати симпатію в інших людей, в тому числі у колег і начальства.

Проблем з фінансами у вас на цьому тижні не буде, варто відкласти деяку суму на подарунки близьким до свят.

Кінець тижня принесе негаразди в родині та на роботі. Зверніть увагу на самопочуття, можуть бути стреси, переохолодження і це викличе серйозні проблеми зі здоров'ям.

Терези

Тиждень буде не найвдаліший, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям і непрості ситуації на роботі.

Друга половина тижня стане більш приємною, і ви зможете знайти душевну рівновагу. З'являться сили, щоб впоратися з усіма випадами в вашу сторону.

Вдома у вас накопичилося багато справ, і ці клопоти принесуть вам на вихідних тільки радість.

Скорпіон

Ваша звичка маніпулювати людьми стане причиною багатьох проблем на цьому тижні. Це може навіть зіпсувати вам плани на святкування нового року.

На роботі не рекомендується виконувати свої обов'язки абияк. Це загрожує проблемами з начальством і колегами.

Емоції будуть штовхати вас на неприємні висловлювання – будьте м'якше і не ображайте своїх близьких. На вихідних постарайтеся звести спілкування із зовнішнім світом до мінімуму.

Стрілець

Постарайтеся не мріяти та не будувати грандіозні плани на цьому тижні. Роботу варто виконувати продуктивніше, але ось надриватися необов'язково.

Не піддавайтеся на провокації в другій половині тижня і не відкривайте душу малознайомим людям.

На вихідних уникайте поїздок і екстремального відпочинку – є ризик отримати травму або зіткнутися з неприємною ситуацією.

Козоріг

Не плануйте нічого на понеділок - плани не здійсняться. В інші дні очікується велике навантаження по роботі. Однак енергії та впевненості у вас буде багато, ви з усім впораєтеся.

В середині тижня може крупно повезти в любові й відбудеться довгоочікувана зустріч. На вихідних постарайтеся не думати про справи, і не навантажуйте ними близьких.

На вихідних займіться побудовою планів на новорічні свята, закупіть продукти, складіть список важливих завдань і меню.

Водолій

Понеділок буде відмінним, а ось вівторок накриє песимізмом. В особистому або сімейному житті відбудеться цілий ланцюг неприємних подій. Ви стали занадто самовпевнені та вважаєте, що все крутиться навколо вас.

Різниця між самовпевненістю і впевненістю в собі не дуже велика, але важлива. Не забувайте про це. На вихідних очікується приплив радості та ентузіазму.

Риби

Перша половина тижня буде позитивна. В особистому житті можливий приємний сюрприз, на роботі – несподівані гроші та запрошення на захід. У бізнесі очікуйте прибуток.

В кінці тижня свій ентузіазм варто трохи остудити та не розпорошуватися на купу завдань одночасно.

Навчіться стояти на своїх власних ногах, не шукайте підтримку у всіх підряд. Вихідні очікуються не дуже прості.