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Эллерт сделал Мишиной искреннее признание: существовал эти 34 года

Автор: Роман Мирончук

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт рассказал о том, сколько ему понадобилось времени, чтобы влюбиться в актрису театра и кино Ксению Мишину.

По словам комика, он влюбился в Ксению сразу же как только ее увидел. Об этом он рассказал во время интервью по телефону. В это время Мишина все снимала на видео, которое Эллерт опубликовал в Instagram-сториз.

"Она та, ради которой я вообще существовал эти 34 года", - сказал Эллерт

На вопрос на сколько быстро рождается любовь, он ответил, что это происходит сразу.

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Напомним, полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак раскрыл подробности отношений Эллерта с Мишиной. По его словам, у Алесандра и Ксении достаточно сильные чувства.

Он также отметил, что их союз может просуществовать до конца их дней, если они все правильно сделают. При этом он подчеркнул, что Мишина более требовательна, и видно, что Эллерт идет на уступки больше, чем он это делал раньше.

Ранее Эллерт рассказал, почему до сих пор не познакомил Мишину с родителями. Хотя она знакомила его со своими родными. Александр признался, что знакомство с его мамой не произошло поскольку она живет на Донбассе.

Он сказал, что ему предлагали организовать знакомство через видеосвязь, но Эллерту такая идея не понравилась.

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