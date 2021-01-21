ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Еллерт зробив Мішиній щире зізнання: існував ці 34 роки

Автор: Роман Мирончук

Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт розповів про те, скільки йому знадобилося часу, щоб закохатися в актрису театру і кіно Ксенію Мішину.

За словами коміка, він закохався в Ксенію відразу ж як тільки її побачив. Про це він розповів під час інтерв'ю телефоном. В цей час Мішина все знімала на відео, яке Еллерт опублікував в Instagram-сторіз.

"Вона та, заради якої я взагалі існував ці 34 року", сказав Еллерт.

На питання на скільки швидко народжується любов, він відповів, що це відбувається відразу.

Популярні новини

Олександр Еллерт розповів про любов до Ксенії Мішиной (відео: YouTube)

Нагадаємо, півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак розкрив подробиці відносин Еллерта з Мішиною. За його словами, у Олесандра і Ксенії досить сильні почуття.

Він також зазначив, що їхній союз може проіснувати до кінця їхніх днів, якщо вони все правильно зроблять. При цьому він підкреслив, що Мішина більш вимоглива, і видно, що Еллерт йде на поступки більше, ніж він це робив раніше.

Раніше Еллерт розповів, чому досі не познайомив Мішину з батьками. Хоча вона знайомила зі своїми рідними. Олександр зізнався, що знайомство з його мамою не відбулося оскільки вона живе на Донбасі.

Він сказав, що йому пропонували організувати знайомство через відеозв'язок, але Еллерту така ідея не сподобалася.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ксения МишинаХолостячка