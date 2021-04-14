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Єлизавета II вперше вийшла у світ після смерті коханого чоловіка

Новость на русском → Великобританія, Середа 14 квітня 2021 09:12
Єлизавета II вперше вийшла у світ після смерті коханого чоловіка Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Єлизавета II вперше вийшла у світ після смерті чоловіка принца Філіпа. Королева Великобританії повернулася до виконання своїх обов'язків через чотири дні - 13 квітня.

Про це пише Reuters.

Так, 13 квітня Єлизавета II прийняла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Піла з поста лорда-камергера при королівському дворі.

Зазначимо, що попри чутки про те, що королева зречеться престолу після смерті коханого чоловіка, Єлизавета II продовжує виконувати офіційні обов'язки. Експерти кажуть, що вона не порушить клятву, яку дала при сходженні на трон - служити британському народу до останнього подиху.

Принц Філіп, який був поруч з королевою протягом усього її 69-річного правління, помер у віці 99 років. Його похорони відбудуться в суботу, 17 квітня.

Герцог Единбурзький одружився на Єлизаветі в 1947 році.

Нагадаємо, що Єлизавета II і принц Філіпп прожили в шлюбі 73 року, а вперше познайомилися, коли майбутній королеві було всього вісім років. Раніше ми писали про історію кохання і міцного шлюбу королівської сім'ї.

Принц Філіп помер у Віндзорському замку вранці 9 квітня, а в березні він місяць провів у лікарні - організм герцога Единбурзького давав збій останнім часом.

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