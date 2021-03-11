Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл: берет ситуацию в свои руки

По данным инсайдеров издания, Елизавета II намерена протянуть личную оливковую ветвь Гарри и Меган.

Также утверждается, что поскольку высокопоставленные члены королевской семьи все еще пребывают в шоке после серии взрывных обвинений пары, монарх строго запретила Дворцу обсуждать ситуацию публично.

Ожидается, что в ближайшие дни Елизавета II будет говорить с герцогами Сассекскими, проживающими в Калифорнии, по телефону.

Также сообщается, что после официальной реакции Букингемского дворца на громкое интервью принца Гарри и Меган Маркл, 94-летняя королева считает, что сейчас время "для более личного подхода", и решила перехватить инициативу.

Придворные теперь надеются и верят, что подход монарха поможет "детоксифицировать" сложившуюся после обвинений герцогов нестабильную ситуацию.

"Трудно недооценить, насколько все потрясены случившимся. Людей буквально шатает от того, что произошло, и некоторым сотрудникам очень хотелось бы публично опровергнуть некоторые заявления, которые о них говорились. Но королева пошла очень взвешенно и разумно. Она показывает пример. Это ее дело и ее семья", - цитирует газета инсайдера.