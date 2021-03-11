Єлизавета II вирішила помиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл: бере ситуацію в свої руки

За даними інсайдерів видання, Єлизавета II має намір протягнути особисту оливкову гілку Гаррі та Меган.

Також стверджується, що оскільки високопоставлені члени королівської сім'ї досі перебувають в шоці після серії вибухових звинувачень пари, монарх суворо заборонила Палацу обговорювати ситуацію публічно.

Очікується, що найближчими днями Єлизавета II говоритиме з герцогами Сассекськими, які проживають в Каліфорнії, телефоном.

Також повідомляється, що після офіційної реакції Букінгемського палацу на гучне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, 94-річна королева вважає, що зараз час "для більш особистого підходу", і вирішила перехопити ініціативу.

Придворні тепер сподіваються і вірять, що підхід монарха допоможе "детоксифікувати" нестабільну ситуацію, що склалася після звинувачень герцогів.

"Важко недооцінити, наскільки всі приголомшені тим, що трапилося. Людей буквально хитає від того, що сталося, і деяким співробітникам дуже хотілося б публічно спростувати деякі заяви, які про них говорилися. Але королева пішла дуже виважено і розумно. Вона показує приклад. Це її справа і її сім'я", - цитує газета інсайдера.