Экс: в прокат выходит криминальный боевик о событиях 1932 года в Галиции

В кинотеатрах Украины стартовал показ украинского фильма “Экс” от режиссера Сергея Лысенко. События фильма происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военной организации) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню.

Экс: сюжет и трейлер фильма

Экс - трейлре

Галиция, 1932 год. Группа ребят хочет ограбить почтовое отделение в небольшом городке. Средства должны пойти на поддержку организаций сопротивления и усиления борьбы с оккупационными властями. Мирная акция, которая должна была прежде всего привлечь внимание к революционной деятельности, превращается в кровавую бойню.

Криминальный боевик "Экс" основан на реальных событиях. На сленге, которым пользовались тогдашние революционеры, экс – это экспроприация, самый эффективный способ финансирования активистов. Сценарий к фильму написал Ярослав Яриш. Свою работу он подал на литературный конкурс "Коронация слова", где ее заметил один из членов жюри режиссер Сергей Лысенко. Вместе они нашли продюсера и подали проект на рассмотрение Госкино. Таким образом получили почти 13 млн грн. из государственного бюджета на производство ленты. Снимали во Львове, Киеве и на Киевщине. Подбирая актеров, предпочтение отдавали талантливой молодежи из тех регионов, где происходили показанные в фильме события.

Интересные факты о фильме "Экс":

Почти для всех исполнителей главных ролей участие в фильме "Экс" стало дебютом в кинематографе. Поскольку события разворачиваются в Галиции, режиссер ленты Сергей Лысенко искал актеров прежде всего в этом регионе. Исполнителем роли Черного стал Орест Пастух, Явора - Виталий Гордиенко, а Зюка и Терена сыграли Роман Крывдык и Василий Колесник.

Сценарий основан на реальных событиях (речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонский) 1932 года).

Оператором ленты выступил Сергей Михальчук, лауреат кинофестивалей в Берлине и Сан-Себастьяне. А художник-постановщик, Влад Одуденко, отмечался работой над фильмами "Поводырь", "Племя", "Сторожевая застава", "Дикое поле" и "Круты 1918".

Детали:

Дата старта: 23.01.2020

Страна: Украина

Студии: Т.Т.М.

Продолжительность: 94 минуты

Жанр: криминальный боевик

Режиссер: Сергей Лысенко

Актеры: Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Лиза Бакулина, Василий Колесник, Роман Крывдык, Анатоль Фон-Филандри, Алина Коваленко, Юлия Хмель, Артур Шлапак, Владислава Глеба.

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