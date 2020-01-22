Экс: в прокат выходит криминальный боевик о событиях 1932 года в Галиции

В прокат фильм выходит с 23 января
В кинотеатрах Украины стартовал показ украинского фильма “Экс” от режиссера Сергея Лысенко. События фильма происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военной организации) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню.
Экс: сюжет и трейлер фильма
Экс - трейлре
Галиция, 1932 год. Группа ребят хочет ограбить почтовое отделение в небольшом городке. Средства должны пойти на поддержку организаций сопротивления и усиления борьбы с оккупационными властями. Мирная акция, которая должна была прежде всего привлечь внимание к революционной деятельности, превращается в кровавую бойню.
Криминальный боевик "Экс" основан на реальных событиях. На сленге, которым пользовались тогдашние революционеры, экс – это экспроприация, самый эффективный способ финансирования активистов. Сценарий к фильму написал Ярослав Яриш. Свою работу он подал на литературный конкурс "Коронация слова", где ее заметил один из членов жюри режиссер Сергей Лысенко. Вместе они нашли продюсера и подали проект на рассмотрение Госкино. Таким образом получили почти 13 млн грн. из государственного бюджета на производство ленты. Снимали во Львове, Киеве и на Киевщине. Подбирая актеров, предпочтение отдавали талантливой молодежи из тех регионов, где происходили показанные в фильме события.
Интересные факты о фильме "Экс":
Детали:
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