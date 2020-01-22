Екс: в прокат виходить кримінальний бойовик про події 1932 року в Галичині

В кінотеатрах України стартував показ українського фільму "Екс" від режисера Сергія Лисенка. Події стрічки "Екс" відбуваються у 1932 році на Галичині. Четверо українських підпільників УВО (української військової організації) на прізвиська Чорний, Зюк, Явір та Терен планують пограбування для потреб опору. Але все йде не за планом, і ретельно розроблена операція перетворюється на криваву бійню.

Екс: сюжет і трейлер фільму

Екс - трейлре

Галичина, 1932 рік. Група хлопців хоче пограбувати поштове відділення в невеликому містечку. Кошти повинні піти на підтримку організацій опору і посилення боротьби з окупаційною владою. Мирна акція, яка повинна була насамперед привернути увагу до революційної діяльності, перетворюється в криваву бійню.

Кримінальний бойовик "Екс" заснований на реальних подіях. На сленгу, яким користувалися тогочасні революціонери, екс – це експропріація, найефективніший спосіб фінансування активістів. Сценарій до фільму написав Ярослав Яриш. Свою роботу він подав на літературний конкурс "Коронація слова", де її помітив один з членів журі режисер Сергій Лисенко. Разом вони знайшли продюсера і подали проект на розгляд Держкіно. Таким чином отримали майже 13 млн грн. з державного бюджету на виробництво стрічки. Знімали у Львові, Києві та на Київщині. Підбираючи акторів, перевагу віддавали талановитый молоді з тих регіонів, де відбувалися показані у фільмі події.

Цікаві факти про фільм "Екс":

Майже для всіх виконавців головних ролей участь у фільмі "Екс" стала дебютом у кінематографі. Оскільки події розгортаються на Галичині, режисер стрічки Сергій Лисенко шукав акторів передусім у цьому регіоні. Виконавцем ролі Чорного став Орест Пастух, Явора – Віталій Гордієнко, а Зюка та Терена зіграли Роман Кривдик та Василь Колісник.

Сценарій засновано на реальних подіях (йдеться про пограбування пошти у містечку Городок (тоді Грудек Ягелонські) 1932 року).

Оператором стрічки виступив Сергій Михальчук, лауреат кінофестивалів у Берліні і Сан-Себастьяні. А художник-постановник, Влад Одуденко, відзначався роботою над фільмами "Поводир", "Плем'я", "Сторожова застава", "Дике поле" та "Крути 1918".

Деталі:

Дата старту: 23.01.2020

Країна: Україна

Студії: Т.Т.М.

Тривалість: 94 хвилини

Жанр: кримінальний бойовик

Режисер: Сергій Лисенко

Актори: Орест Пастух, Віталій Гордієнко, Ліза Бакуліна, Василь Колісник, Роман Кривдик, Анатоль Фон-Філандра, Аліна Коваленко, Юлія Хміль, Артур Шлапак, Владислава Глєба.

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