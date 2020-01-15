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В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?» (видео + фото)

Lite » Стиль жизни 15.01.2020 - 11:32
В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?» (видео + фото)
Кадр из фильма «Кто тебе доктор?»

С 16 января в прокат выходит самая смешная комедия этой зимы «Кто тебе доктор?»

Ульяна Супрун настаивает, что у каждого должен быть семейный доктор. Вы уже точно знаете, кто ваш? Поскольку по сюжету этой комедии, у дежурного врача накануне Рождества прихватило поясницу, и, чтобы не оставить пациентов без помощи во время праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера с Uber ходить на вызовы вместо себя. Это смешно до слёз!

Кто тебе доктор? - официальный трейлер

Образ курьера на экране воплощает супер звезда французской комедии Хаким Джемиль – юморист, который стал известен благодаря многочисленным видео на YouTube и персональным шоу на ТВ.

«Кто тебе доктор?» в кино с 16 января!

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В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?» (видео + фото)

Кто тебе доктор? - детали премьеры

Да что Вы знаете про удачу? Вот Серж оказался одним единственным дежурным врачом на Сочельник. И, как Вы можете себе представить, вызовов у него более чем достаточно, некогда даже передохнуть. А ведь годы уже совсем не те, боли в спине не дают спокойно проходить через такие нагрузки, вот и в этот самый неподходящий момент его спина не выдержала. Но весьма удачно мимо проезжал доставщик пиццы по имени Малек, который не против помочь старому доктору в его деле. Парень будет получать подсказки от профессионала через наушник, что должно создать видимость, что сам Малек и есть тем самым доктором. Но забавных ситуаций за этот вечер будет множество!

Кадры из фильма

  • Режиссёром фильма является Тристан Сегела, который известен по проекту "Снова 16" (2013).
  • Роли в картине исполнили: Мишель Блан ("Мсье Ир" (1989), "Книги Просперо" (1991), "Монстр" (1994)), Хаким Джемили (дебют), Шанталь Лоби ("Безумная свадьба" (2014)), Лусия Санчес ("Крысятник" (1997), "17 девушек" (2011)).
  • Релиз ленты во Франции состоялся 11 декабря 2019 года.

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