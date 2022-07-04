UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Два знака Зодиака в июле окажутся в большой беде: для вас наступает "черная полоса"

Фото: Гороскоп на июль 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о двух знаках Зодиака, которым сильно не повезет в середине лета с финансами, карьерой, делами, любовью.

Кто эти несчастливчики, которым грозит "черная полоса" - читайте ниже в нашем материале Lite.

Козерог

Астрологи говорят, что в течение второго месяца лета Козерог приложит много усилий, но это не принесет ожидаемых результатов. Он будет чрезмерно реагировать и нервничать большую часть времени, чтобы его услышали семья и профессиональное окружение.

Что касается финансовой стороны, Козерог также будет разочарован - вероятна потеря важного источника дохода или снижение прибылей.

В отношениях также возможны конфликты и недоразумения. Вдруг Козерог может узнать, что его партнер не является тем человеком, которого он думал, что хорошо знает. Начнутся осложнения, результатом которых может стать разрыв.

Астрологи советуют вам взять себя в руки, избавиться от негативных эмоций, и постараться восстановить свой моральный дух!

Водолей

В этом месяце Водолея ждут большие проблемы. С финансовой стороны он может понести значительные убытки. Хотя Водолей часто будет обращать внимание на наименьшую потраченную копейку, этого будет недостаточно, чтобы избежать потерь.

Проблемы ждут и на работе. Если Водолей категорически откажется от поддержки и мудрых советов своих коллег, он потеряет многих союзников. Это только усилит напряжение на работе и дома.

Атмосфера в личной жизни будет напряженной, и Водолей будет думать, стоит ли продолжать отношения.

Лучшее, что можно сделать в этом месяце июле, быть сговорчивым, и не лезть на рожон. Споры и конфликты до добра не доведут!

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые вот-вот проживут два месяца счастья.

Также мы писали про худших мужчин по знаку Зодиака.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп