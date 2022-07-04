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Два знаки Зодіаку у липні опиняться у великій біді: для вас наступає "чорна смуга"

Фото: Гороскоп на липень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2022 розповість про два знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить в середині літа з фінансами, кар'єрою, справами, коханням.

Хто ці нещасливчики, яким загрожує "чорна смуга" - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Козеріг

Астрологи кажуть, що протягом другого місяця літа Козеріг докладе багато зусиль, але це не принесе очікуваних результатів. Він буде надмірно реагувати і нервувати більшу частину часу, щоб його почули сім'я та професійне оточення.

Щодо фінансової сторони, Козеріг також буде розчарований - ймовірна втрата важливого джерела доходу або зниження прибутків.

У стосунках також можливі конфлікти та непорозуміння. Раптом Козеріг може дізнатися, що його партнер не є тією людиною, яку він думав, що добре знає. Почнуться ускладнення, результатом яких може стати розрив.

Астрологи радять вам взяти себе в руки, позбавитись негативних емоцій, і постаратися відновити свій моральний дух!

Водолій

Цього місяця Водолія чекають великі проблеми. З фінансового боку він може зазнати значних збитків. Хоча Водолій часто звертатиме увагу на найменшу витрачену копійку, цього буде недостатньо, щоб уникнути втрат.

Проблеми чекають і на роботі. Якщо Водолій категорично відмовиться від підтримки і мудрих порад своїх колег, він втратить багатьох союзників. Це лише посилить напругу на роботі та вдома.

Атмосфера в особистому житті буде напруженою, і Водолій буде думати, чи варто продовжувати стосунки.

Найкраще, що можна зробити в цьому місяці липні, бути зговірливим, і не лізти на рожон. Суперечки й конфлікти до добра не доведуть!

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які от-от проживуть два місяці щастя.

Також ми писали про найгірших чоловіків за знаком Зодіаку.

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