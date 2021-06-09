Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину

Погода в Украине в среду, 9 июня, ожидается неблагоприятная во всех областях страны. Температура воздуха днем начнет повышаться, а грозы не отступают. Местами возможны ливни и град.

Какая погода ждет украинцев, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра .

На востоке страны пройдут сильные грозы, ночью возможен дождь. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

В южных областях грозы и дожди более вероятны в ночные часы, днем ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +14 +16 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов. В Крыму грозы и дожди будут идти днем, а также ночью. Температура ночью +13 +15 градусов, днем ожидается до +25 градусов.

На севере страны пройдут сильные грозы, возможны ливни и даже град. Ночью в регионе +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

Запад Украины также накроет сильными грозами, местами возможен град и ливни. Ночная температура воздуха составит +11 +14 градусов, днем температура поднимется до +24 +26 градусов.

В центральной части страны дожди прогнозируются в дневное и ночное время. Возможны грозы, ливни и град. Ночью +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

В Киеве 9 июня синоптики обещают грозу, возможны ливни и кратковременные дожди. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 9 июня