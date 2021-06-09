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Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну

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Середа 09 червня 2021 07:00
Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну Фото: Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 9 червня, очікується несприятлива у всіх областях країни. Температура повітря вдень почне підвищуватися, а грози не відступають. Місцями можливі зливи та град.

Яка погода чекає українців, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни пройдуть сильні грози, вночі можливий дощ. Нічна температура повітря складе + 12 +14 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

У південних областях грози та дощі більш вірогідні в нічні години, вдень очікується суха погода. Температура повітря вночі + 14 +16 градусів, вдень прогріється до +23 + 25 градусів. У Криму грози та дощі йтимуть вдень, а також вночі. Температура вночі + 13 +15 градусів, вдень очікується до + 25 градусів.

На півночі країни пройдуть сильні грози, можливі зливи та навіть град. Вночі в регіоні + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 25 градусів.

Захід України також накриє сильними грозами, місцями можливий град і зливи. Нічна температура повітря складе + 11 +14 градусів, вдень температура підніметься до +24 + 26 градусів.

У центральній частині країни дощі прогнозуються в денний і нічний час. Можливі грози, зливи та град. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

У Києві 9 червня синоптики обіцяють грозу, можливі зливи та короткочасні дощі. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю УкраїнуКарта погоди в Україні на середу, 9 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пообіцяли невелике похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики спрогнозували цілий тиждень сильних гроз і дощів.

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