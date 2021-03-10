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Дожди со снегом будут еще долго: синоптики рассказали о погоде в марте

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине еще долго будет огорчать прохладным воздухом, а осадки в виде мокрого снега и дождя не отступят в ближайшее время. Что будет с метеоситуацией в стране - читайте в прогнозе на две недели.

Прогнозом с нами поделились синоптики Gismeteo и Meteoprog.

Так, по данным Gismeteo, 11-12 марта будут холодными и даже с дневными заморозками на северо-востоке, а 13-14 марта в страну придет резкое потепление (на Западе до +10 градусов).

Затем температура снова снизится, но несущественно. Впрочем, март не побалует высокими градусами в ближайшие две недели. Синоптики прогнозируют днем +2+8, ночью около нуля (на Севере - ниже, на Юге - выше).

Этот период будет богат осадками. Синоптики прогнозируют дожди в южных областях, а на остальной территории вероятны дожди с мокрым снегом. Причем такие осадки могут быть даже в 20-х числах марта.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Meteoprog также прогнозируют, что март до 20-х чисел будет прохладным. По крайней мере, такие выводы можно сделать судя по прогнозу для Киева.

Но обилия осадков синоптики не обещают. Они прогнозируют потепление 13-14 марта, затем похолодает, а 20-21 марта и вовсе возможны дневные заморозки.

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Тем временем Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр прогнозируют, что 12 марта в стране ожидается циклоническая активность с дождями и мокрым снегом, а ночи еще будут с морозом. На выходных синоптики обещают потепление.

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