Дожди со снегом будут еще долго: синоптики рассказали о погоде в марте

Так, по данным Gismeteo, 11-12 марта будут холодными и даже с дневными заморозками на северо-востоке, а 13-14 марта в страну придет резкое потепление (на Западе до +10 градусов).

Затем температура снова снизится, но несущественно. Впрочем, март не побалует высокими градусами в ближайшие две недели. Синоптики прогнозируют днем +2+8, ночью около нуля (на Севере - ниже, на Юге - выше).

Этот период будет богат осадками. Синоптики прогнозируют дожди в южных областях, а на остальной территории вероятны дожди с мокрым снегом. Причем такие осадки могут быть даже в 20-х числах марта.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Meteoprog также прогнозируют, что март до 20-х чисел будет прохладным. По крайней мере, такие выводы можно сделать судя по прогнозу для Киева.

Но обилия осадков синоптики не обещают. Они прогнозируют потепление 13-14 марта, затем похолодает, а 20-21 марта и вовсе возможны дневные заморозки.

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)