RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні ще довго буде засмучувати прохолодним повітрям, а опади у вигляді мокрого снігу і дощу не відступлять найближчим часом. Що буде з метеоситуацією в країні - читайте у прогнозі на два тижні.

Прогнозом з нами поділилися синоптики Gismeteo і Meteoprog.

Так, за даними Gismeteo, 11-12 березня будуть холодними і навіть з денними заморозками на північному сході, а 13-14 березня в країну прийде різке потепління (на Заході до +10 градусів).

Потім температура знову знизиться, але несуттєво. Втім, березень не побалує високими градусами в найближчі два тижні. Синоптики прогнозують вдень +2+8, вночі близько нуля (на Півночі - нижче, на Півдні - вище).

Цей період буде багатий опадами. Синоптики прогнозують дощі в південних областях, а на решті території вірогідні дощі з мокрим снігом. Причому такі опади можуть бути навіть у 20-х числах березня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Meteoprog також прогнозують, що березень до 20-х чисел буде прохолодним. Принаймні, такі висновки можна зробити судячи з прогнозу для Києва.

Але великої кількості опадів синоптики не обіцяють. Вони прогнозують потепління 13-14 березня, потім похолодає, а 20-21 березня і зовсім можливі денні заморозки.

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Тим часом Наталка Діденко і Український гідрометцентр прогнозують, що 12 березня в країні очікується циклонічна активність з дощами та мокрим снігом, а ночі ще будуть з морозом. На вихідних синоптики обіцяють потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Сильні морози і сніг з дощем: кому не пощастить з погодою
Морози відступлять вже скоро: синоптики оновили прогноз погоди на березень
Прогноз погоди