Дожди снова накроют часть Украины: кому не повезет с погодой

На востоке страны небольшой дождь возможен в ночные часы, днем будет сухо и ясно. Температура воздуха ночью составит +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В южной части страны ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +11 +13 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере страны сухо, небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе +9 +11 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Западные области затянет дождями, местами возможны ливни и грозы. Синоптики прогнозируют сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +25 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, возможно усиление ветра. Ночная температура будет колебаться в пределах +9 +11 градусов, днем ожидается от +22 до +25 градусов.

В Киеве 25 мая осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный, до 8 м/с. Ночью в столице от +10 до +12 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 25 мая