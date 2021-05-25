Дощі знову накриють частину України: кому не пощастить з погодою

На сході країни невеликий дощ можливий в нічні години, вдень буде сухо і ясно. Температура повітря вночі становитиме + 11 +13 градусів, вдень повітря прогріється до +23 + 25 градусів.

У південній частині країни очікується суха погода, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від +10 до +12 градусів, вдень потеплішає до +22 + 24 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі + 11 +13 градусів, вдень +21 + 23 градуси.

На півночі країни сухо, невелика хмарність, але без опадів. Вночі в регіоні + 9 +11 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

Західні області затягне дощами, місцями можливі зливи та грози. Синоптики прогнозують сильний вітер, зі штормовими поривами. Вночі від + 9 до +12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до + 25 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, можливе посилення вітру. Нічна температура коливатиметься в межах + 9 +11 градусів, вдень очікується від +22 до + 25 градусів.

У Києві 25 травня опади не прогнозуються, вітер південно-східний, до 8 м/с.вночі в столиці від +10 до +12 градусів, вдень очікується від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 25 травня