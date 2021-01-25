Дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, где будет непогода

В понедельник, 25 января, во всех областях Украины пройдут дожди. При этом в некоторых местах ожидается даже мокрый снег, но температура воздуха будет плюсовой.

Сильные дожди и мокрый снег стоит ожидать жителям западных областей, а именно Закарпатской, Львовской и Волынской. Здесь температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла. В Тернопольской области будет теплее - +2…+4, в Ивано-Франковской области +1…+3. Об этом свидетельствуют данные украинского гидрометцентра.

В восточных областях Украины также пройдут дожди. При этом в Донецкой области будет достаточно тепло +6…+8. В Луганской области +4…+6, а в Харьковской области +5…+7.

В центральных регионах украинцев также ждут дожди. В Черкасской и Кировоградской областях +6…+8. В Полтавской области +5…+7. В Днепропетровской области +7…+9.

В северной части Украины также ожидается дождь. В Черниговской области +5…+7, в Сумской области +4…+6.

На юге Украины хоть и будет теплее всего, но местным жителям не удастся избежать дождей. В Николаевской и Одесской областях +7…+9. В Херсонской области +8…+10.

В аннексированном Крыму дожди. Температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла.

В Киеве также сегодня будет дождь и +5…+7. Ветер западный 7-12 м/с.

Погодная карта 25 января (meteo.gov.ua)

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