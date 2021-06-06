Дожди с грозами накроют почти всю Украину: куда не дойдут осадки

6 июня в Украине будет переменная облачность, осадки пройдут почти повсеместно.

Сила ветра составит около 4 - 11 метров в секунду, направление - западное, северо-западное.

Как отмечают в Укргидрометцентре, в воскресенье осадки не прогнозируются только в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Ровенской областях.

Столбики термометров в северных и центральных областях днем будут показывать около +21... +23 градусов.

На западе Украины прогнозируется около +21... +23 градусов (на Закарпатье - до +25 градусов).

В восточной части Украины температура воздуха составит +20... +22 градусов.

В южных регионах днем воздух прогреется до +21... +23 градусов.

Карта погоды в Украине 6 июня (фото: meteo.gov.ua)