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Дощі з грозами накриють майже всю Україну: куди не дійдуть опади

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 6 червня, буде обумовлена впливом циклону, очікуються короткочасні дощі з грозами майже на всій території країни. Температура повітря залишиться досить високою.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

6 червня в Україні буде мінлива хмарність, опади пройдуть майже повсюдно.

Сила вітру складе близько 4 - 11 метрів на секунду, напрямок - західний, північно-західний.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у неділю опади не прогнозуються лише в Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській і Рівненській областях.

Стовпчики термометрів у північних та центральних областях вдень показуватимуть близько +21... +23 градусів.

На заході України прогнозується близько +21... +23 градусів (на Закарпатті - до +25 градусів).

У східній частині України температура повітря становитиме +20... +22 градусів.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до + 21... +23 градусів.

Карта погоди в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на все літо в Україні і попередили про спеку, аж до +40 градусів.

Раніше ми писали про те, що в Маріуполі днями сильні дощі залили будинки і вулиці водою у всіх районах міста - рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

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Новини України Гідрометцентр