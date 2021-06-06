ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі з грозами накриють майже всю Україну: куди не дійдуть опади

Новость на русском →
Неділя 06 червня 2021 07:07
Дощі з грозами накриють майже всю Україну: куди не дійдуть опади Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощова
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 6 червня, буде обумовлена впливом циклону, очікуються короткочасні дощі з грозами майже на всій території країни. Температура повітря залишиться досить високою.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

6 червня в Україні буде мінлива хмарність, опади пройдуть майже повсюдно.

Сила вітру складе близько 4 - 11 метрів на секунду, напрямок - західний, північно-західний.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у неділю опади не прогнозуються лише в Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській і Рівненській областях.

Стовпчики термометрів у північних та центральних областях вдень показуватимуть близько +21... +23 градусів.

На заході України прогнозується близько +21... +23 градусів (на Закарпатті - до +25 градусів).

У східній частині України температура повітря становитиме +20... +22 градусів.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до + 21... +23 градусів.

Дощі з грозами накриють майже всю Україну: куди не дійдуть опади

Карта погоди в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на все літо в Україні і попередили про спеку, аж до +40 градусів.

Раніше ми писали про те, що в Маріуполі днями сильні дощі залили будинки і вулиці водою у всіх районах міста - рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками: народилася дівчинка!
Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками: народилася дівчинка!