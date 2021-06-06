Дощі з грозами накриють майже всю Україну: куди не дійдуть опади
Погода в Україні в неділю, 6 червня, буде обумовлена впливом циклону, очікуються короткочасні дощі з грозами майже на всій території країни. Температура повітря залишиться досить високою.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.
6 червня в Україні буде мінлива хмарність, опади пройдуть майже повсюдно.
Сила вітру складе близько 4 - 11 метрів на секунду, напрямок - західний, північно-західний.
Як зазначають в Укргідрометцентрі, у неділю опади не прогнозуються лише в Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській і Рівненській областях.
Стовпчики термометрів у північних та центральних областях вдень показуватимуть близько +21... +23 градусів.
На заході України прогнозується близько +21... +23 градусів (на Закарпатті - до +25 градусів).
У східній частині України температура повітря становитиме +20... +22 градусів.
У південних регіонах вдень повітря прогріється до + 21... +23 градусів.
Карта погоди в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на все літо в Україні і попередили про спеку, аж до +40 градусів.
Раніше ми писали про те, що в Маріуполі днями сильні дощі залили будинки і вулиці водою у всіх районах міста - рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.