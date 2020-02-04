Дипломатический прием: Елизавета II странным способом поддержала Меган Маркл и принца Гарри

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Похоже, Елизавета II понемногу начинает прощать младшего внука

Похоже, жалобы принца Гарри на невыносимые тяготы после отречения от королевских обязанностей тронули даже Елизавету II. Ранее Гарри честно признался другу, что отречение повлияло на него негативно. Младший внук Ее Величества страдает от осуждения общественности. Недавний выход в свет королевы Великобритании заставил поклонников монаршей семьи обсуждать важную деталь образа монаршей особы.

Так, на днях Елизавета II посетила церковную службу. Для очередного выхода в свет королева выбрала элегантный образ в небесных тонах: голубое пальто классического кроя, шляпку в тон пальто, узорное платье. Однако внимание СМИ привлекла одна красноречивая деталь - брошь в форме снежинки. Отмечается, что этот аксессуар еще в 2017 году Ее Величеству преподнес в знак уважения бывший канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон. Такая деталь молниеносно заставила британских журналистов считать, что королева наконец поддержала (хоть и молчаливо) решение своего младшего внука на самостоятельную жизнь.

Елизавета II с уникальной брошью (скриншоты: instagram.com/rainhadoreinounido)

Журналисты активно обсуждают, Елизавета II случайно отдала предпочтение такой броши или это лишь совпадение. Однако следует подчеркнуть, что представители монаршей семьи Великобритании просто так редко надевают подобные аксессуары. Броши всегда были особым “видом коммуникации” с общественностью. К примеру, когда Кейт Миддлтон посещает Канаду, она всегда выбирает брошь в виде клинового листочка - символа этой страны. Поэтому предположения журналистов о поддержке Елизаветой решения Гарри и его жены не беспочвенны. Тем более, что именно сейчас в британской прессе особенно активно обсуждают тяготы Гарри и Меган Марк в Канаде.

Скриншоты: instagram.com/british.royals

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри официально отреклись от королевских обязанностей и государственного финансирования 8 января. После этого супруги приняли решение переехать в Канаду. Через пару дней Кенсингтонский дворец опубликовал официально заявление Елизаветы II, в котором она поддержала решение герцогов Сассекских.

Однако инсайдеры королевского двора сообщили, что “на деле” Елизавета была разгневана таким поступком внука. Особенно Ее Величество переживает, что в связи с переездом Меган и Гарри в Канаду она и другие родственники королевской семьи теперь будут крайне редко видеться с принцем Арчи (родился 6 мая 2019 года). Особенно королева переживает, что Арчи не сможет как следует общаться со своими двоюродными братьями и сестрой - детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Еще чуть позже Елизавета II потребовала лишить Меган Маркл ювелирных украшений, которые принадлежат королевской семье. Также в СМИ появилась информация, что Елизавета может потребовать вернуть в “казну” дорогие наряды, купленные Меган после замужества.