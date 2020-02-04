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Меган Маркл стала персонажем "Симпсонов": Нам нужны такие смелые женщины

Lite » Стиль жизни 04.02.2020 - 14:09
Меган Маркл стала персонажем "Симпсонов": Нам нужны такие смелые женщины
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

В образе персонажей популярного сериала также изображены Кейт Миддлтон и принцесса Диана

Популярность Меган Маркл, кажется, растет не по дням, а часам. После отречения герцогов Сассекских от королевских обязанностей 8 января, поклонники Меган Маркл ожидают, что теперь их любимица сможет вернуться на ТВ-экраны. Напомним, что Меган была актрисой до свадьбы с принцем Гарри. Самая ее знаковая роль - Рэйчел Зейн в сериале “Форс-мажоры”. При этом в американских СМИ уже появилась информация, что актриса Дженнифер Энистона намерена не только наладить тесную дружбу, но и рассчитывает на творческое сотрудничество с Маркл. Звезда сериала “Друзья” восхищается драматическим талантом Маркл. И надеется, что в скором времени им удастся сыграть в одном проекте.

А пока что Маркл “возвращают” в мир шоу-бизнеса виртуально. Современный поп-арт художник Александро Паломбо превратил Меган Маркл, Кейт Миддлтон и других членов королевской семьи в персонажей культового мультсериала “Симпсоны” (Simpsons). Художник искусно создает новые персонажи, обращая особенное внимание на детали. К примеру, Паломбо изобразил Маркл в одном из самых эффектных ее образов - в красном пальто и фиолетовом платье. В таком наряде Меган появилась в прошлом году еще во время беременности.

Меган Маркл стала персонажем &quot;Симпсонов&quot;: Нам нужны такие смелые женщины

Меган Маркл, принцесса Диана, Елизавета II и Кейт Миддлтон

Не обошел стороной художник и других представительниц монаршей семьи. К примеру, на оной из иллюстраций рядом с Меган Маркл также позируют Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская, Камилла - супруга принца Чарльза. на других иллюстрациях можно также узнать принцессу Диану и королеву Елизавету.

Меган Маркл стала персонажем &quot;Симпсонов&quot;: Нам нужны такие смелые женщины

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл стала персонажем &quot;Симпсонов&quot;: Нам нужны такие смелые женщины

Меган Маркл стала персонажем &quot;Симпсонов&quot;: Нам нужны такие смелые женщины

Особенно художник вдохновился смелостью Меган Маркл и принца Гарри после их отречения от королевских обязанностей. Александро Паломбо даже посвятил этому событию серию иллюстраций, на которых Меган изображена в виде сильной женщины.

Нам нужно много таких примеров, как с Меган Маркле, в нашем мире. Примеров сильной и решительной женщины, способной навязать свои идеалы и сделать так, чтобы ее голос был услышан”, - говорит художник.

Нам все еще нужно многое сделать для обеспечения гендерного равенства, поэтому такие женщины, как Меган, важны. Благодаря своему привилегированному положению она может высказывать свое мнение женщинам во всем мире, и ее приверженность может стать отличным образовательным посланием для нового поколения”, - подытожил Александро Паломбо.

Разные образы Меган Маркл

Напомним, ранее Кейт Миддлтон получила звание "иконы стиля" среди монархинь.

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Новости Украины Меган МарклКейт Миддлтонпринцесса Диана
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