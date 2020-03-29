Деятельная Меган Маркл решила взяться за писательство и нашла альтернативный доход

Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в Великобритании, где пока что продолжат выполнять свои королевские обязанности, но 31 марта они сложат полномочия и отправятся в свободное плавание. Естественно, герцогам Сассекским приходится искать альтернативные источники дохода, ведь из королевской казны их больше никто не будет финансировать. Деятельная Меган старается искать работу, и ей удалось найти несколько вариантов заработка. Так, жена принца Гарри примет участие в новом проекте компании Disney и озвучит документальную ленту о дикой природе под названием "Слон". Однако это не все! Меган собирается возродить свой блог и издать кулинарную книгу.

После ухода из монаршей семьи у 38-летней актрисы появилась масса времени для самореализации,чем она решила незамедлительно воспользоваться. Меган собирается написать свою вторую по счету кулинарную книгу, о чем сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдеров.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Первая книга кулинарных рецептов от киноактрисы под названием "Вместе" содержала 50 любимых блюд от женщин из сообщества Гренфелл и увидела свет в 2018 году. За два месяца с прилавков "разлетелось" 38 тыс экземпляров, а цена издания составила всего 9,99 фунтов (около 12 долларов за книгу). Похоже, жена принца Гарри собралась повторить свой успех на писательском поприще.

Также Меган намерена возродить свой популярный лайфстайл-блог The Tig, который она закрыла незадолго до новости о помолвке с принцем Гарри. Пришло время вернуть к хорошо забытому старому!

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

К слову, принц Гарри и Меган Маркл летом намерены навестить родственников-британских монархов и привезти своего сына Арчи к прабабушке Елизавете II в шотландское родовое поместье Балморал.