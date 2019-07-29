Девять дней нового украинского кино на фестивале Bouquet Kyiv Stage: почему это стоит увидеть

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage уже второй раз пройдет в Киеве. Все события будут происходить на территории "Софии Киевской" и в помещении музея "Золотые ворота". Программа фестиваля охватывает сразу несколько художественных направлений. Это - и музыка, и визуальное искусство, и театральные экскурсии, и интерактивные программы для детей и людей пожилого возраста, и беседы под ясенем, и вокальные и дирижёрские воркшопы.

В рамках Bouquet Kyiv Stage запланирована и мощная кинопрограмма. 17 — 25 августа в музее "Золотые ворота" состоится кинофестиваль "Кинобукет". Концепция фестиваля разработана так, чтобы любители кино в течение девяти дней в интересной локации смогли посмотреть лучшие украинские короткометражные ленты от известных украинских фестивалей и кинообъединений.

Программа каждого дня — это букет фильмов, сформированный программным директором фестиваля Владимиром Войтенко при непосредственном участии оргкомитетов фестивалей премий и кинопроектов:

букет "Золотая дзига" от Украинской киноакадемии;

букет от Одесского международного кинофестиваля;

букет от объединения "Современное Украинское Кино";

букет от проекта "Смотри украинское";

букет от Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA;

букет от Кинофестиваля "Открытая ночь";

киевский Кинобукет;

букет от Киевского международного кинофестиваля "Молодость";

букет от Международного кинофестиваля анимационных фильмов "КРОК".

Программный директор "Кинобукета", киновед и Председатель Правления Украинской киноакадемии Владимир Войтенко описывает программу так: это — синергия.

"Это кинофестиваль, который позволит вам увидеть срез украинского кино последних лет. Это очень удобно для всех, кто любит кино, но также - очень важно. Мы сейчас основываем новую традицию", - объясняет он.

Кинопрограмма охватит как ленты признанных мэтров украинского кинематографа (Олесь Санин, Михаил Ильенко, Евгений Сивоконь и другие), так и работы молодых режиссеров (Екатерина Горностай, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Аркадий Непиталюк, Антонио Лукич, Алексей Радинский и другие), чьи фильмы сегодня собирают многочисленные награды на фестивалях.

Если зритель не смог побывать на Одесском международном кинофестивале, на "Молодости", на фестивалях "Открытая ночь", "КРОК" или на вручении Премии Украинский Киноакадемии "Золотая Дзига", то "Кинобукет" представит лучшие фильмы этих кинособытий, — рассказывает куратор кинопрограммы Андрей Ризоль, председатель правления Ассоциации «Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!" — Мы сосредоточились на короткометражных фильмах, чтобы дать нашему зрителю максимально полную палитру украинского кино. За девять дней фестиваля можно будет посмотреть около 70 фильмов более 60-ти украинских кинорежиссеров".

Каждый кинопоказ будут открывать киноведы и авторы фильмов, а после завершения просмотра с ними можно будет пообщаться об увиденном. В зависимости от продолжительности короткометражных фильмов, ежедневно с 19 до 22 часов будут демонстрировать от 6 до 12 лент с перерывом на кофе.

Среди фильмов, которые посетители смогут увидеть на кинофестивале "Кинобукет" — "Голос" Михаила Ильенко, "Против солнца" Валентина Васяновича, "Уроки украинского" Руслана Батицкого, "Красивая женщина" Алены Алымовой, "Остановка" Павла Острикова, "Фактор Феллини" Марины Хорошун, "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Цвет фасада синий" Алексея Радинского, "Сирень" Екатерины Горностай, "Кросс" Марины Красоты,"Причинение" Андрея Щербака, "Кровянка" Аркадия Непиталюк, анимационная лента "Магазин певчих птиц" Анатолия Лавренишина и много других.

(Трейлер и кадры из фильма "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука)

Отдельный день в программе является тематическим. Это — "Киевский Кинобукет". В этот день в "Золотых Воротах" покажут украинские ленты, где присутствует наш город.

"Это и "Анна" Олеся Санина, которая ведет к историческим глубинам, к Анне Киевской. И фильм "Май" Виктора Придувалова, в котором играет, в частности, Алексей Горбунов. Это и "Рано утром" Владимира Тихого, экранизация фрагмента с первого романа Юрия Андруховича «Рекреации». И "Киевская история" Михаила Маслобойщикова, его дебют. И другие интересные фильмы", — коротко рассказывает Владимир Войтенко.

(Фрагмент из фильма "Рано утром" Владимира Тихого)

(Тизер фильма "Голос" Михаила Ильенко)

Кинокураторы советуют посетить все девять дней фестиваля: это уникальная возможность увидеть такое большое киномногообразие в одном месте, углубить свои знания об украинском кино или только открыть его для себя, а еще просто хорошо провести время - за просмотром самых разных фильмов в стенах "Золотых ворот".

Кинобукет» стартует 17 августа. Начало кинопоказов — ежедневно в 19.00. Вход на все события кинофестиваля — свободный (по входным билетам на территорию "Золотых Ворот").

Организатор кинофестиваля — Асоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине — А смотри украинское!" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Партнер фестиваля — А компания "Киномедиа".