Дев’ять днів нового українського кіно на фестивалі Bouquet Kyiv Stage: чому це варто побачити

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage вже другий раз пройде в Києві. Усі події відбуватимуться на території "Софії Київської" та у приміщенні музею "Золоті ворота". Програма фестивалю охоплює одразу кілька мистецьких напрямів. Це — і музика, і візуальне мистецтво, і театральні екскурсії, і інтерактивні програми для дітей та людей літнього віку, і бесіди під ясенем, і вокальні та диригентські воркшопи.

У рамках Bouquet Kyiv Stage запланована і потужна кінопрограма. 17 – 25 серпня в музеї "Золоті ворота" відбудеться кінофестиваль "Кінобукет". Концепція фестивалю розроблена так, щоб любителі кіно протягом дев’яти днів у цікавій локації змогли подивитися найкращі українські короткометражні стрічки від відомих українських фестивалів та кінооб'єднань.

Програма кожного дня — це букет фільмів, сформований програмним директором фестивалю Володимиром Войтенком за безпосередньої участі оргкомітетів фестивалів премій та кінопроектів:

букет "Золота дзиґа" від Української кіноакадемії;

букет від Одеського міжнародного кінофестивалю;

букет від об'єднання "Сучасне Українське Кіно";

букет від проекту "Дивись українське";

букет від Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;

букет від Кінофестивалю "Відкрита ніч";

київський Кинобукет;

букет від Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість";

букет від Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів "КРОК"

Програмний директор "Кінобукету", кінознавець та Голова Правління Української кіноакадемії Володимир Войтенко описує програму так: це — синергія.

"Це кінофестиваль, який дозволить вам побачити зріз українського кіно останніх років. Це дуже зручно для всіх, хто любить кіно, але також — дуже важливо. Ми зараз засновуємо нову традицію", - пояснює він.

Кінопрограма охопить як стрічки визнаних метрів українського кінематографа (Олесь Санін, Михайло Іллєнко, Євген Сивокінь та інші), так і роботи молодих режисерів (Катерина Горностай, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Аркадій Непиталюк, Антоніо Лукіч, Олексій Радинський та інші), чиї фільми сьогодні збирають численні нагороди на фестивалях.

"Якщо глядач не зміг побувати на Одеському міжнародному кінофестивалі, на "Молодості", на фестивалях "Відкрита ніч", "КРОК" чи на врученні Премії Української кіноакадемії "Золота дзиґа", то "Кінобукет" представить найкращі фільми цих кіноподій, — розповідає куратор кінопрограми Андрій Різоль, голова правління Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!". — Ми зосередились на короткометражні фільмах, щоб дати нашому глядачу максимально повну палітру українського кіно. За дев’ять днів фестивалю можна буде подивитися близько 70 фільмів більше 60-ти українських кінорежисерів".

Кожен кінопоказ відкриватимуть кінознавці та автори фільмів, а після завершення перегляду з ними можна буде поспілкуватися про побачене. В залежності від тривалості короткометражних фільмів, щодня з 19 до 22 години демонструватимуть від 6 до 12 стрічок з перервою на каву.

Серед фільмів, які відвідувачі зможуть побачити на кінофестивалі "Кінобукет", — "Голос" Михайла Іллєнка, "Проти сонця" Валентина Васяновича, "Уроки української" Руслана Батицького, "Красива жінка" Альони Алимової, "Зупинка" Павла Острікова, "Фактор Фелліні" Марини Хорошун, "Штангіст" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Колір фасаду синій" Олексія Радинського, "Бузок" Катерини Горностай, "Крос" Марини Вроди, "Причинна" Андрія Щербака, "Кров’янка" Аркадія Непиталюка, анімаційна стрічка "Крамниця співочих пташок" Анатолія Лавренішина та багато інших.

(Трейлер і кадри з фільму "Штангіст" Дмитра Сухолиткого-Собчука)

Окремий день в програмі є тематичним. Це — "Київський Кинобукет". В цей день в "Золотих Воротах" покажуть українські стрічки, де є наше місто.

"Це й «Анна» Олеся Саніна, яка веде до історичних глибин, до Анни Київської. Та фільм «Травень» Віктора Придувалова, в якому грає, зокрема, Олексій Горбунов. Це і «Рано-вранці» Володимира Тихого, екранізація фраґменту з першого роману Юрія Андруховича «Рекреації». І «Київська історія» Михайла Маслобойщикова, його дебют. Та інші цікаві фільми", — коротко розповідає Володимир Войтенко.

(Фрагмент з фільму "Рано вранці" Володимира Тихого)

(Тизер фільму "Голос" Михайла Іллєнка)

Кінокуратори радять відвідати усі дев’ять днів фестивалю: це унікальна можливість побачити таке велике кінорізноманіття в одному місці, поглибити свої знання про українське кіно або тільки-но відкрити його для себе, а ще просто гарно провести час — за переглядом дуже різних фільмів у стінах "Золотих воріт".

"Кінобукет" стартує 17 серпня. Початок кінопоказів — щодня о 19.00. Вхід на всі події кінофестивалю — вільний (за вхідним квитком на територію "Золотих Воріт").

Організатор кінофестивалю — Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнер фестивалю — компанія "Кіномедіа".