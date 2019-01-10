День возврата долгов: что звезды советуют знакам Зодиака 10 января

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Также не забывайте о своем здоровье

10 января - день возврата долгов. Звезды советуют рассчитаться сегодня, чтобы в дальнейшем не потребовалось прибегать к займам. Также рекомендуется браться только за хорошо продуманные и тщательно спланированные дела.

Помимо того, данный период стоит посвятить комплексу оздоровительных упражнений. Не пренебрегайте здоровьем и следите за своим состоянием. Сегодня организм подвержен заболеваниям более, чем в другие дни.

Овен

10 января звезды советуют Овнам поменять свою обычную стратегию. Любовь к свободе не забывайте совмещать с дипломатичностью. Если прислушаться к совету вам удастся, то все преграды на пути к цели будут преодолены.

Телец

Тельцам сегодня рекомендуется больше отдыхать и не принимать необдуманных решений. Вам стоит продлить зимние каникулы, съездив на дачу или на горнолыжный курорт. Вероятна встреча с друзьями.

Близнецы

Гороскоп на 10 января для Близнецов говорит, что у некоторых представителей знака могут возникнуть конфликты с близкими из-за давних споров. Деловая активность и предприимчивость принесут ожидаемые результаты.

Рак

Звезды говорят Ракам, что в этот день стоит быть более активными в деловых вопросах и проявить хватку, чтобы все конкуренты разбежались. Сегодня вы будете великодушны и добры, чем привлечете новых союзников.

Лев

Сегодня Львов весь день будут мучить сомнения. День не совсем благоприятен, будьте готовы к ругани со стороны начальства или сотрудников. Если планировали поездку на этот день - лучше отменить.

Дева

10 января для Дев - день коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания. Также день хорошо подойдет для встреч с любимым человеком либо романтических знакомств.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют вам исключить всякую агрессивность и напористость. Ничего не планируйте, поскольку все может рухнуть в последний момент. На протяжении всего дня вероятна мнительность.

Скорпион

День пройдет для Скорпионов под знаком постижения истин, духовного озарения и нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Возможна реализация планов, о которых вы давно думаете. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях.

Стрелец

Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет многое зависеть. Также не рекомендуется менять вид деятельности или работу. Присмотритесь к своему кругу общения. Возможно друзья вас обманывают.

Козерог

10 января для Козерогов - день очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите больше внимания близким людям и детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут бодрости и оптимизма.

Водолей

День благоприятен для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Не рекомендуется заниматься физической работой либо делами, которые требуют сосредоточения и тщательности в исполнении.

Рыбы

День сулит поддержку коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений и романтических знакомств, целительства. Сегодня у вас появится возможность проявления таланта, осуществления задуманного.

Напомним, что астролог назвала правила поведения во время коридора затмений.

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