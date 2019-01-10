День повернення боргів: що зірки радять знакам Зодіаку 10 січня

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Також не забувайте про своє здоров'я

10 січня - день повернення боргів. Зірки радять розрахуватися сьогодні, щоб в подальшому не треба було вдаватися до позик. Також рекомендується братися тільки за добре продумані і ретельно сплановані справи.

Крім того, цей період варто присвятити комплексу оздоровчих вправ. Не нехтуйте здоров'ям і стежте за своїм станом. Сьогодні організм схильний до захворювань більше, ніж в інші дні.

Овен

10 січня зірки радять Овнам поміняти свою звичайну стратегію. Любов до свободи не забувайте поєднувати з дипломатичністю. Якщо прислухатися до поради вам вдасться, то всі перешкоди на шляху до цілі будуть подолані.

Телець

Тельцям сьогодні рекомендується більше відпочивати і не приймати необдуманих рішень. Вам варто продовжити зимові канікули, з'їздивши на дачу або на гірськолижний курорт. Ймовірна зустріч з друзями.

Близнюки

Гороскоп на 10 січня для Близнюків каже, що у деяких представників знаку можуть виникнути конфлікти з близькими через давні суперечки. Ділова активність і підприємливість принесуть очікувані результати.

Рак

Ракам Зірки говорять, що в цей день варто бути більш активними в ділових питаннях і проявити хватку, щоб всі конкуренти розбіглися. Сьогодні ви будете великодушні і ласкаві, чим залучите нових союзників.

Лев

Сьогодні Львів весь день будуть мучити сумніви. День не зовсім сприятливий, будьте готові до лайки з боку начальства або співробітників. Якщо планували поїздку на цей день - краще скасувати.

Діва

10 січня для Дів - день комерційних угод і ризикованих підприємств. Все буде сприяти зростанню вашої популярності та авторитету. Ваша думка не залишиться без уваги. Також день добре підійде для зустрічей з коханою людиною або романтичних знайомств.

Ваги

Сьогодні зірки рекомендують вам виключити всяку агресивність і напористість. Нічого не плануйте, оскільки все може звалитися в останній момент. На протязі усього дня імовірна недовірливість.

Скорпіон

День пройде для Скорпіонів під знаком осягнення істин, духовного осяяння і моральної чистоти. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Можлива реалізація планів, про які ви давно мрієте. Підтримка партнерів забезпечить успіх у найсміливіших починаннях.

Стрілець

Будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Від вашої витримки буде багато чого залежати. Також не рекомендується змінювати вид діяльності або роботу. Придивіться до свого кола спілкування. Можливо друзі, вас обманюють.

Козеріг

10 січня для Козерогів - день очищення і відмови від всього непотрібного. Гарний настрій захопить вас цілком. Приділіть більше уваги близьким людям і дітям. Любов і повага оточуючих вас людей додасть бадьорості та оптимізму.

Водолій

День сприятливий для активного відпочинку, прогулянок, спілкування з близькими людьми. Не рекомендується займатися фізичною роботою або справами, які вимагають зосередження і ретельності у виконанні.

Риби

День обіцяє підтримку колег, друзів або родичів. Хороший період для подружніх відносин і романтичних знайомств, цілительства. Сьогодні у вас з'явиться можливість прояву таланту, здійснення задуманого.

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